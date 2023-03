Mitrovic agrede al árbitro... ¡y puede haber sanción histórica en la Premier!

El delantero del Fulham tuvo un cruce de cables con Chris Kavanagh que le costó la expulsión La Federación Inglesa podría castigar al futbolista serbio con 10 partidos de sanción, una pena durísima

Aleksandr Mitrovic no es un carácter fácil. Cuando hay pelea en un partido del Fulham, hay que buscar en el plano al delantero serbio. El futbolista de los 'Cottagers' se apunta a un bombardeo, y en el duelo de FA Cup frente al United volvió a ser protagonista en un momento de máxima tensión. Los árbitros le temen, y a Chris Kavanagh le tocó medirse con el más peligroso de las decenas de miles de personas que llenaban Old Trafford.

El partido pasó de un ritmo tranquilo a una locura absoluta en cuestión de segundos. Los de Ten Hag, que no acababan de entrar en el encuentro, se vieron beneficiados por el momento de enajenación del ex del Newcastle. Es capaz de lo mejor y de lo peor.

Corría el minuto setenta de partido, todavía con el 0-1 (convertido por Mitrovic) favorable a los de Londres en medio de un ambiente caldeado en Old Trafford. Una mano clara de Willian dentro del área, señalada con penalti con revisión de VAR de por medio y expulsión del brasileño, desató la locura en el banquillo de los 'Cottagers'. El colegiado expulsó a Marco Silva por sus protestas, y el siguiente en sumarse a la fiesta sería el bueno de Mitrovic.

What was Mitrovic thinking? Assault and verbal abuse Red. Two of the most obvious reds you’ll ever see. pic.twitter.com/GrFLBbf1Jq