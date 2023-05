Manchester City-West Ham: a ponerse al día

Los de Pep reciben al West Ham en el Etihad Stadium para dar otro golpe a la mesa del liderato También juega el Liverpool de Jürgen Klopp ante el Fulham

Con motivo de ‘ponerse al día’ en una Premier League que va llegando a su recta final, el Manchester City recibirá al West Ham en el primero de los dos partidos aplazados del equipo ‘citizen’ por su avance en la FA Cup -en la que disputará la final ante el United-. Y será una oportunidad perfecta para dar otro golpe a una liga que parece cada vez más decantándose a su parcela.

Los de Pep Guardiola acumulan diez victorias en los últimos once partidos de Premier, el más reciente de ellos con un 1-2 ante el Fulham gracias a los goles de dos de sus jugadores más en forma: Erling Haaland y Julián Álvarez.

A todo esto se le suma la gran marca que tiene el City ante los ‘Hammers’: no ha perdido ninguno de los últimos 14 partidos de liga disputados entre ambos, con once victorias y tres empates. Pero el West Ham ya tiene su propia lucha interna por escapar del descenso, así que no venderán barata su piel.

Actualmente están cuatro puntos arriba del Nottingham Forest, que marca la primera plaza de ‘zona roja’, y vienen de un duro golpe al perder 4-3 contra el Crystal Palace. En la Conference League siguen vivos, buscando un lugar en la final ante el AZ Alkmaar, pero no pueden perder la concentración porque la Championship acecha.

LOS ‘REDS’, A CONFIRMARSE

El Liverpool también tendrá que ponerse al día en el calendario hoy cuando reciba en Anfield al Fulham. Los de Jürgen Klopp vienen en franca mejoría y han escalado hasta la quinta posición tras una racha de cuatro partidos seguidos con victorias, la última de ellas ante el Tottenham en un duelo directo por los puestos europeos.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

El 4-3 resultó apasionante y terminó decidiéndose con un gol de Diogo Jota. Ahora, con 56 puntos, se abraza a la quinta plaza y planea dar el zarpazo al United en la cuarta, aunque los ‘red devils’ también tienen jornadas aplazadas por disputar.

ALINEACIONES PROBABLES:

MANCHESTER CITY-WEST HAM (21:00H)

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Akanji; Rodri, Gundogan; Foden, Alvarez, Grealish; Haaland.

West Ham: Fabianski; Coufal, Kehrer, Aguerd, Ogbonna, Cresswell; Soucek, Rice, Paqueta; Bowen, Antonio.

LIVERPOOL-FULHAM (21:00H)

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Gakpo, Jota.

Fulham: Leno; Tete, Diop, Adarabioyo, Robinson; Reed, Palhinha, Cairney; Wilson, Vinicius, Solomon.