Cristiano espera que Mbappé "ilumine" el Bernabéu

Cristiano Ronaldo, a través de sus redes sociales, ha comentado el anuncio del fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid y le ha deseado que brille en el Santiago Bernabéu.

"Excited to see you light up the Bernabeu" (Emocionado de verte iluminar el Bernabéu), ha escrito el futbolista portugués, que ha añadido al mensaje dos emoticonos (un balón y un brazo deseándole fuerza) y el hastag '#HalaMadrid'.

Cristiano Ronaldo, ahora en las filas del Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí, se une de esta manera a muchos de los actuales jugadores del Real Madrid que a lo largo de este lunes han dado la bienvenida a Mbappé al Real Madrid.

El conjunto blanco ha anunciado el fichaje del delantero internacional francés sobre las 19.30 horas de este lunes con el siguiente mensaje: "El Real Madrid C. F. y Kylian Mbappé han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas cinco temporadas".

La presentación oficial del jugador, que podría lucir el dorsal número '9' que dejó vacante Karim Benzema, tendrá lugar después de la Eurocopa de Naciones, que empezará el próximo viernes 14 en Alemania con un duelo entre la selección anfitriona y Escocia.