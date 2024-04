Mac Allister sale al rescate del imparable Liverpool

Ante la duda, balones a Mac Allister. Ya sea para construir juego, dar el último pase o 'cargarse' a la defensa rival con un zapatazo espectacular. Vale para todo. Ante el Sheffield, una nueva demostración.

El Liverpool se habían complicado la vida dándole vida, valga la redundancia, a un rival que ni siquiera se había asomado a la meta de Kelleher. Sin embargo, un golazo del argentino sirvió para volver a coger renta e iniciar el camino para recuperar el liderato perdido. Este Liverpool tiene muchas vidas, y en todas ellas quiere acabar levantando la Premier.

Un primer minuto mágico... y hasta aquí

El primer minuto del Sheffield no fue más que un espejismo de lo que iba a ser su partido. Aparecieron los 'blades' con una puesta en escena de equipo grande, con una doble ocasión para empezar que hacía temblar Anfield. Pero no fue más que eso, un simple espejismo. Y es que, tras ese inicio, lo del Liverpool fue un monólogo absoluto. Su rival no rechistó: todos atrás y a ver qué pasa. Cogieron el balón los 'reds' y ya no lo soltaron hasta que Stuart Atwell dijo basta.

Así, poniéndote con una línea de cinco y otra de cuatro muy cerca de tu portero, es difícil contener a este Liverpool. Ya no durante todo el partido, sino unos pocos minutos. Los 'reds' se olvidaron de proteger su portería y se dedicaron a trazar planes para abrir la lata y, así, finiquitar prácticamente el partido. Lo que no esperaban era que fuera Grbic el que les enseñara el atajo para derribar del falso muro.

English Premier League - Liverpool vs Sheffield United / EFE

Por algo el Sheffield es el colista con 15 puntos. El ex meta del Atlético esperó una eternidad para tirar en largo el balón y Darwin Núñez, más listo que nadie, se puso en medio y anotó casi sin querer. Cosas del fútbol. De ser cuestionado por no marcar a meterlos sin querer. Con el 1-0, más vendaval 'red'. Solo un milagro evitaba que el Sheffield estuviera en partido al descanso. Le faltaba al Liverpool el último pase. Difícil contra una defensa tan pertrechada atrás.

Lo impensable

En la reanudación, el guion no giró ni un ápice. Los de Klopp tenían el partido en la mano ante un rival que no podía ni hacer el amago de salir. Sin embargo, en una jugada aislada, cogió el Sheffield al Liverpool desprotegido atrás, colgó el balón en el área y entre Hamer y Bradley colaron el esférico en la meta de Kelleher. Sorpresa mayúscula.

Klopp no tardó en agitar el partido. Metió a Robertson y el Liverpool empezó a coger la velocidad de crucero. El escocés cargó desde el costado izquierdo y los 'reds' avasallaron a su rival lo que no habían hecho en todo el partido. Antes no hacía falta, ahora había que apretar los dientes. Atacó y atacó hasta que Mac Allister cazó un balón en la frontal y la puso a la misma escuadra.

Con el 2-1, el argentino tuvo el tercero con un libre directo a la cruceta. El duelo siguió siendo lo que había sido durante todo el partido: un monólogo. Con un Sheffield ya cansado y que no hubiera marcado ni un solo gol más en tres partidos seguidos, Gakpo cerró el duelo con un cabezazo marca de la casa. Otro centro con música de Robertson. Este Liverpool huele a campeón.