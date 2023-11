Lyle Foster, jugador del Burnley, se aparta de los terrenos de juego por salud mental

El club de la Premier ha confirmado que el futbolista se está tratando con especialistas, que le ayudarán en lo que necesite El delantero sudafricano, que ya habló sobre la depresión en julio de este año, había disputado 8 partidos este curso

Lyle Foster, jugador del Burnley, ha decidido apartarse un tiempo de los terrenos de juego para tratarse de los problemas de salud mental que sufre. El club de la Premier League ha confirmado que el jugador se está tratando con especialistas y que le ayudarán en todo lo que necesite.

"En nombre de Lyle Foster y de su familia, nos han pedido que demos un actualización de su enfermedad. Recientemente Lyle nos hizo saber que sigue teniendo problemas de salud mental y nos ha pedido ayuda", dijo el Burnley en un comunicado.

"Está en manos de especialistas, dándole la ayuda y el cuidado que necesita para volver a estar bien. Con el amor y el apoyo de su familia y de todo el mundo en el Burnley, haremos todo lo que podamos para que se ponga mejor", añadió el club 'Claret'.

El delantero sudafricano, que ya habló sobre la depresión en julio de este año, ha disputado ocho encuentros con el Burnley esta temporada y ha marcado tres goles y repartido dos asistencias.

