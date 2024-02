Luis Sinisterra, un regalo para Iraola

El Bournemouth le ha concedido un deseo a Andoni Iraola. Los 'Cherries' han desembolsado 20 millones de libras (23 millones de euros) para hacerse definitivamente con los servicios de Luis Sinisterra, una de las piezas clave del equipo junto a Dominic Solanke.

El extremo de 24 años, que llegó esta temporada en calidad de cedido procedente del Leeds United, después de que este equipo descendiera a Championship, está explotando su mejor versión en el costado izquierdo del ataque.

Con tres goles y tres asistencias en 17 patidos (15 en Premier League y dos en FA Cup), el colombiano es un dolor de cabeza para las defensas rivales por su desborde, electricidad y velocidad. Siempre busca encara, generar situaciones de uno contra uno y aportar dinamismo al equipo.

Luis Sinisterra, celebrando un gol con el Bournemouth / Instagram

"Estoy muy contento por este fichaje. Me encuentro muy cómodo aquí y los aficionados me han tratado muy bien. Me he asentado muy bien aquí y tengo muchas ganas de lo que queda de temporada", explicó el jugador.

OPORTUNIDAD DE MERCADO

Con pasado en el Once Caldas, Sinisterra llegó al fútbol europeo en 2018, cuando el Feyenoord holandés pagó 2 millones por él. El Leeds United lo trajo a la Premier el verano 2022 y abonó 25 millones para llevarle a Elland Road.

Ocho goles y una asistencia en 26 partidos le sirvieron para llamar la atención del Bournemouth, que no quiso perder la oportunidad de mercado de fichar a un futbolista que tiene nivel de sobra para la categoría de oro del fútbol inglés.