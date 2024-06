Iraola: "Ernesto Valverde es el mayor referente que he tenido en los banquillos"

DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ha estrenado una nueva entrevista exclusiva con Andoni Iraola, entrenador del Bournemouth inglés. El preparador vasco ha cosechado una magnífica temporada en la Premier League y analiza, junto a Nacho González, David Fer y dos leyendas del Athletic como Ibai Gómez y Gaizka Toquero, el curso que acaba de finalizar.

Sobre las impresiones que le ha dejado el campeonato inglés, Iraola reconoce que: “Siempre he sido un seguidor de la Premier y ha respondido a todas mis expectativas. El ambiente que se vive aquí en el partido es súper atractivo para el entrenador, y la forma de jugar de los equipos también me lo parece… Llevamos una temporada de récord de goles en la Premier con partidos muy atractivos. Cuando me dicen si es la mejor liga del mundo yo siempre digo que no lo sé. En España los equipos compiten muy bien, los jugadores tienen ese puntito de experiencia que les hace competir muy bien. Pero sí creo que a nivel de atractivo para el espectador es difícil de igualar”.

El técnico del Bournemouth ha destacado la influencia de Ernesto Valverde en su trayectoria tanto como entrenador como jugador: destaca que: “Yo siempre he dicho que Ernesto (Valverde) es el mayor referente que he tenido en los banquillos por lo que ha supuesto, incluso personalmente. A Ernesto yo le tuve en categorías inferiores, fue el que me dio la oportunidad de jugar en primera división con el Athletic, le tuve al final de mi carrera también… Para mí es absoluta élite como entrenador. No me sorprende su rendimiento en todos los equipos en los que ha estado, y especialmente en el Athletic. Siempre que nos ha tenido el equipo ha volado, es una realidad. Su forma de ser encaja muy bien con la personalidad de los jugadores de allí y este año hemos disfrutado con la Copa”.

Al ser consultado por los técnicos de la Premier League en los que más se fija, Iraola ha indicado que: “Para mí es una referencia Unai Emery. Al final, él lo ha demostrado en muchos países, en distintas categorías… Es un entrenador que ha tenido una carrera absolutamente ascendente, siempre con resultados y métodos claros. Mikel (Arteta), que es amigo mío, y Pep (Guardiola) son absoluta élite, son muy buenos, pero al final los has visto siempre en el escalón más alto. Para mí, un entrenador como Unai, que ha pasado por distintos equipos, con distintas filosofías y siempre ha sido muy muy exitoso. Sabes que a sus equipos es muy difícil meterles mano”.

El de Gipuzkoa ha reconocido que el físico es uno de los factores diferenciales para poder triunfar en la Premier League: “El ritmo de juego es distinto, las cosas pasan un poquito más rápido. Yo siempre digo que no es ni mejor ni peor, pero es un poco distinto. Necesitas a nivel físico tener una capacidad para repetir esfuerzos muy grandes. Además, el tema del idioma es importante; aquí al final a los jugadores que no hablan inglés siempre les cuesta un poquito más el proceso de relacionarse con los compañeros y de entrar mejor a los equipos”.