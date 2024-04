¡Hay lío! Guerra Ten Hag - Garnacho y toque de atención al argentino

Tiempos convulsos en el Manchester United. Tras el empate ante el Bournemouth, la polémica se ha destapado lejos del césped, con Alejandro Garnacho y Erik Ten Hag como protagonistas. Siempre de sangre caliente, el argentino le dio 'me gusta' en X a dos tweets de un Youtuber, en los que cuestionaba que el neerlandés cambiara al extremo al descanso.

"Ten Hag culpó sutilmente a Garnacho en la rueda de prensa postpartido... No es una buena idea lanzar a debajo del autobús a un chico de 19 años que realmente ha cumplido las expectativas esta temporada, pero está claro que tiene miedo de molestar a los que más dinero ganan", decía uno de los tweets.

"Garnacho ha sido uno de nuestros mejores jugadores esta temporada. Pobre primera parte, pero sacarlo en el descanso y señalarlo como problema es una broma. A muchos les ha ido mucho peor semana tras semana y todavía están ahí fuera", afirmaba el otro tweet.

Ten Hag toma cartas en el asunto

En los tweets no solo se culpaba a Ten Hag, sino que también se señalaba a los compañeros de Garnacho, algo que no habrá sentado bien en el vestuario. El técnico neerlandés ha abordado personalmente lo ocurrido en las redes sociales hablando con el argentino directamente.

Según Manchester Evening News, un portavoz del club afirmó que el asunto se trató internamente, pero se negó a aclarar si Garnacho ha tenido una sanción disciplinaria. La situación es muy tensa y el United tendrá que resolver todo esto pronto si no quiere que el conflicto vaya a peor. Garnacho ha cambiado sus opciones de privacidad en su cuenta de X y sus 'me gusta' ya no son visibles públicamente.