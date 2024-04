El desplante de Ten Hag en rueda de prensa

Se habla constantemente de la temporada de un Chelsea que no levanta cabeza en Premier, que perdió la final de la Carabao Cup ante el Liverpool y que en las semifinales de la FA Cup se verá las caras con el mismísimo Manchester City. Y el rendimiento del United, que está dejando bastante que desear, está pasando algo más desapercibido.

Ayer, no solo incapaz de ganarle al Bournemouth de Andoni Iraola - uno de los técnicos revelación de la temporada -, sino que si no fuera por Bruno Fernandes, no habría siquiera sumado. La cara que mostró el equipo se ha ido repitiendo a lo largo de la temporada. Sin ir más lejos, apenas han sumado nueve puntos de últimos 24 que ha habido en juego.

UNAS ESTADÍSTICAS PARA OLVIDAR

Hay ciertas estadísticas que dejan en evidencia - e incluso ridiculizan - el entramado defensivo del United. Una vez encajó la dolorosa e increíble derrota ante el Chelsea, se contabilizó que el equipo había recibido un total de 200 disparos en tan solo diez partidos de Premier League. O lo que es lo mismo, en todo 2024. Y es que 109 de ellos los había concedido en los últimos cuatro encuentros - 27 vs. Manchester City, 23 vs. Everton, 31 vs. Brentford, 28 vs. Chelsea.

Y ante los 'reds' y los 'cherries' ha mantenido la misma línea. El conjunto de Jürgen Klopp le tiró hasta 28 veces, mientras que el de Iraola, 20. En contrapartida, el United apenas fue capaz de lanzar nueve y ocho tiros, respectivamente.

LA REACCIÓN DE TEN HAG

Una vez finalizó el duelo ante el Bournemouth, Ten Hag acudió a la rueda de prensa... aunque no demasiado tiempo. Al ser preguntado por la posibilidad de que el Manchester United termine la temporada en la posición más baja de su historia en la Premier League, el técnico neerlandés decidió que la comparecencia había terminado.

Erik ten Hag walks out of his press conference when asked about Manchester United's worst Premier League finish in history#manutd #mufc #eriktenhag



Full press conference: https://t.co/A5IZrXa4J4 pic.twitter.com/O72bACqzFx — BeanymanSports (@BeanymanSports) April 13, 2024

"Erik, hay cierto peligro. Si bajáis de la séptima posición, registraréis la peor posición de la historia del United en la Premier League. ¿Crees que vais a acabar por encima?", preguntaba uno de los periodistas. Pero Ten Hag no se lo pensó y decidió abandonar la rueda de prensa. "No comentaré. No tomaré esa pregunta. No es importante en estos momentos", respondió, mientras se marchaba de la sala de prensa.