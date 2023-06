Havertz, la joya de la corona del Arsenal de Arteta

El alemán recala en el Norte de Londres para darle el salto definitivo al Arsenal de Mikel Arteta Su capacidad para la asociación y el juego entre líneas le elevan como uno de los fichajes del verano

Kai Havertz seguirá en Londres, pero más al norte. En un proyecto tan ilusionante como excitante. Cambiando el rojo por el azul. Con Arteta. Y en un equipo joven, dinámico, competitivo. Un movimiento que, sobre el papel, puede hacer temblar los cimientos de la Premier. Porque es un jugador diferencial. Con un talento y un potencial infinitos.

El alemán, que dejará 75 millones de euros en las arcas del club de Stamford Bridge, firma hasta el 30 de junio de 2028 en lo que es uno de los grandes traspasos del mercado de fichajes estival. Un contrato de un lustro que casa con la política del Arsenal desde la llegada de Mikel Arteta. Apostar, cueste lo que cueste, por los futbolistas jóvenes. Más o menos contrastados. Y edificar un proyecto deportivo coherente en base al talento precoz.

El ex del Bayer Leverkusen es un jugador que encaja de forma natural en el engranaje del Arsenal. Un futbolista capaz de leer e interpretar el juego entre líneas como si estuviera viéndolo desde la grada. Aposentado en la zona de la mediapunta, rehuyendo de la referencia de ataque, Havertz potencia el fútbol combinativo y detecta los espacios del rival desde el movimiento propio o colectivo.

