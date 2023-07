Guardiola rechaza más de 30 millones por una 'joya' de la cantera

El Manchester City ha rechazado varias grandes ofertas por uno de sus canteranos más prometedores Se trata de James McAtee, centrocampista de 20 años que estuvo cedido la pasada temporada en el Sheffield United

El Manchester City sabe muy bien lo que hace con los talentos que salen de su cantera. Buena prueba de ello es el caso de Phil Foden, un futbolista que salió de la academia y fue escalando posiciones hasta asentarse en la primera plantilla. En esas está James McAtee, una de las 'joyas' de la generación de talento inglés que promete muchas alegrías y ya ha llamado la atención de varios clubes de la Premier.

Según avanzó 'The Sun', el conjunto de Pep Guardiola ha rechazado varias ofertas por un valor superior a los 35 millones de euros por McAtee. Aunque el joven centrocampista de 20 años apenas ha sumado seis participaciones con el primer equipo (todas en la 21-22), es un talento que no quieren dejar marchar en el Etihad.

El Sheffield United, club en el que estuvo cedido la pasada campaña el canterano 'cityzen', sería uno de los interesados en hacerse con los servicios del jugador. Los 'Blades' consigueron el ascenso a la Premier League gracias a un McAtee que sumó 9 goles y 5 asistencias en el global de la temporada.

Ahora, en su regreso a la élite, quieren reforzarse con una zurda mágica que va camino de convertirse en el siguiente canterano 'cityzen' en triunfar en la Premier. Sin embargo, el City no se plantea venderle este verano, aunque una opción sería dejarle cedido otro año más.

"The Salford Silva has come alive!" 💫



A vital moment of magic from James McAtee. Tonight's winning goal. 🔥 pic.twitter.com/SpGbahLB8C