Laporta explica la relación Xavi-Guardiola

"No hay ningún problema entre los dos. Son dos grandes entrenadores" "Pep será lo que quiera en el Barça si desea volver"

El presidente del Barça, Joan Laporta, indicó que no hay mala relación alguna entre Pep Guardiola y Xavi y que hay cosas que se sacan de contexto. "No hay ningún problema entre los dos y yo no tengo que entrar para nada. Ahí hay entornos que como son dos personajes del barcelonismo, cuando opinas de uno parece que opinas de otros. Son dos grandes del Barça y una referencia", indicó.

Laporta señaló que "no tengo porqué hacer de mediador porque siempre se cargan al mensajero. Tengo la tranquilidad de que he hablado con uno y otro y no hay ningún problema. Guardiola tiene una trayectoria impresionante como entrenador y Xavi está empezando. Queremos que Xavi marque una etapa esplendorosa en el Barça".

Preguntado sobre un posible retorno en el futuro de Pep Guardiola al Barça, Laporta comentó que "eso lo deberíais hablar con Pep. Nosotros estamos centrados en hacer un equipo competitivo, con Xavi de entrenador y todo su staff. Estamos encantados de cómo han encajado en el club y del ambiente que se respira en el vestuario. Evidentemente, Pep será lo que quiera él en el Barça".