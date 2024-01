"Guardiola me quiso en 2016; el City ofrecía 100 millones de euros, pero..."

Leandro Bonucci continúa compitiendo a primer nivel en el Unión Berlín. A sus 36 años, el futbolista italiano sigue jugando, dando muestras de su carácter partido tras partido y, ahora, ha desvelado varias ofertas que ha recibido durante su carrera profesional.

En declaraciones a 'The Sun', Bonucci ha confesado haber estado muy cerca de fichar por el Manchester City: "En 2016 estuve cerca del Manchester City, que ofreció casi 100 millones de euros a la Juventus. Pero junto con el club decidí quedarme. Hubo algunas conversaciones incluso también en 2017, después de que la Juve me pusiera en venta..."

Así, Leandro Bonucci ha asegurado que "haber sido entrenado por Guardiola hubiera sido fantástico porque me habría mejorado, pero no me puedo quejar".

Además, el defensa del Unión Berlín ha destacado y valorado el papel de John Stones en el actual City. "Los futbolistas como él son cada vez más escasos, es un líder. Tiene cualidades técnicas, juega con inteligencia y la maldad adecuada. Guardiola le ha encontrado un papel perfecto en el Manchester City", ha expuesto Bonucci.

Pese a los elogios por el jugador inglés, ha sostenido que "Stones comete algunos errores como todos, pero aún tiene tiempo para mejorar".