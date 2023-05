Guardiola: "De Bruyne me chilla en los entrenamientos"

El técnico del Manchester City ha repasado la victoria en Champions contra el Real Madrid en rueda de prensa Guardiola expresó su satisfacción por el gran momento del equipo, que está a las puertas de un triplete histórico

El Manchester City pasó por encima del Real Madrid (4-0) en la vuelta de las semifinales de la Champions League. Pep Guardiola volvió a dar un nuevo recital desde los banquillos para conseguir el pase a la final de la máxima competición de clubes europea con una goleada histórica. El técnico de Sampedor ha repasado en rueda de prensa la victoria contra el campeón de Europa.

El equipo ciudadano encara la recta final de la temporada con el triplete a tiro. El conjunto de Pep Guardiola está a las puertas de un hito histórico que lo elevaría al olimpo del fútbol, un hecho que el técnico se toma con prudencia: "Estamos satisfechos, pero no paramos. Ahora viene lo más difícil de la temporada. El domingo tenemos la oportunidad de ganar la competición más importante. Son muchos meses meses de trabajo y tenemos la fortuna de cerrar el curso en casa con nuestra gente. Hay que aprovecharlo".

En relación sobre si alguna vez tuvo dudas de su capacidad como entrenador, Guardiola no duda: "Me quiero mucho, nunca lo pensé. Creo que estamos haciendo un buen trabajo, honestamente. No podía imaginar, con la gente y los jugadores que teníamos, que podríamos hacer lo que hemos hecho en la Premier League. Después de cinco partidos me di cuenta de lo dura que es. Tuve que aprender rápido sobre jugadores y sobre equipos. Intentar ser mejor cada día, un poco mejor que ayer".

El técnico de Sampedor se refirió al encontronazo con De Bruyne en el partido de Champions: "Me encanta, nos chillamos el uno al otro, me gusta esta energía. No es la primera vez, me chilla también en los entrenamientos. Es lo que necesitamos. En el descanso hablé sobre controlar el partido con el balón y hacerles correr... pero no lo hicimos. De Bruyne siguió muy bien y dio una asistencia increíble. Estas cosas deben pasar para ser más competitivos", ha sentenciado Guardiola.