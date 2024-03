Grealish, en busca de su catarsis

Nadie puede negar a estas alturas que Jack Grealish es un jugador peculiar como pocos. El jugador del Manchester City está teniendo su temporada más complicada después ser fundamental para su equipo en la consecución del triplete hace escasos meses. Ahora, el inglés busca su propia catarsis personal con la disputa de la Eurocopa en el horizonte...

El caso de Grealish es de estudio. El jugador aterrizó en 2021 como una auténtica estrella después de que el Manchester City rompiese la banca por el mediapunta del Aston Villa. La ilusión por el jugador de moda en la Premier League duró pocos meses en el Etihad cuando vieron que su flamante fichaje rendía sorprendentemente por debajo del nivel esperado.

El jugador se propuso entonces acallar las críticas después de su primera nefasta temporada. Grealish protagonizó una campaña para el recuerdo después de conquistar el histórico triplete con el Manchester City. El inglés se convirtió en una pieza fundamental para los esquemas de Guardiola, especialmente en Champions League donde su desempeño acercó la conquista del campeonato europeo a los ciudadanos.

Una catarsis esperada

Cuando parecía que su momento había llegado, el jugador ha pasado repentinamente de tocar los cielos con el Manchester City al ostracismo en apenas unos meses. Cuando no han sido las continuas lesionas ha sido su pobre rendimiento el que ha apartado a Grealish del once inicial de Guardiola. Ya no es un jugador indiscutible, menos aún viendo el nivel espectacular de jugadores como Phil Foden, Julián Álvarez o Jeremy Doku.

Jack Grealish, en un partido con el Manchester City / ASH ALLEN

Sin embargo, no parece que Grealish esté dispuesto a dar su brazo a torcer. De momento, el jugador británico se recupera de su lesión para volver más fuerte que nunca en el tramo decisivo de la temporada. No es que el Manchester City necesite su vuelta de manera inmediata, aunque sumar a un jugador de su talento siempre puede ser decisivo para poder conquistar títulos a final de temporada.

Las urgencias por volver a su mejor nivel son aún mayores sabiendo que este verano se disputa la Eurocopa en Alemania. El jugador inglés debería formar parte de la convocatoria de Gareth Southgate con Inglaterra para poder sumar a un equipo que aspira a poder consagrarse campeón del continente para romper su prolongada maldición. Su momento es ahora para volver a su mejor nivel, una catarsis personal que debe producirse cuanto antes.