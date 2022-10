¿Fin a la etapa de Klopp en el Liverpool?

Dietmar Hamann, ex jugador del equipo, empieza a vislumbrar el final de la era del técnico alemán: "En algún momento, creo que tendremos esa discusión sobre el técnico. Si los resultados no están ahí, el entrenador estará bajo presión" El actual subcampeón de la Premier está a catorce puntos del líder, el Arsenal, con un balance de dos victorias después de ocho partidos

Pequeños detalles están empezando a descubrir la fragilidad del Liverpool y por ende de su entrenador, el carismático y hasta hace poco intocable Jürgen Klopp.

El inesperado y errático comienzo de temporada del Liverpool ha encendido algunas alarmas. Un balance de dos victorias, cuatro empates y dos derrotas y su décimo puesto en la clasificación son registros inaceptables para el equipo que hasta hace bien poco arrollaba en Europa.

El Liverpool está a catorce puntos del Arsenal, el líder de la Premier, después de la derrota de la pasada jornada, aunque los 'gunners' han jugado un encuentro más que los de Klopp.

Tolo lo que antes eran alabanzas se han tornado ya en críticas, algunas veladas, pero significativas, como la de Dietmar Hamann, ex jugador del equipo, quien empieza a vislumbrar el final de la era del técnico alemán: "En algún momento, creo que tendremos esa discusión sobre el técnico y no estoy seguro de lo lejos que estamos de eso. El entrenador ha dicho que sigue pensando que es el hombre adecuado para hacerlo, pero veo pequeñas cosas como que Jordan Henderson vea que su número sale y se quite el brazalete de mala gana y se retire, moviendo la cabeza", dijo en talkSport.

"Esto es algo que no hemos visto en el Liverpool desde hace cinco años. Quizá sean pequeñas señales de que la gente tiene pequeños problemas con el equipo o incluso con el entrenador. La dinámica en el Liverpool no es diferente a la de cualquier otro lugar, y si los resultados no están ahí, el entrenador estará bajo presión", sentenció.

"Como equipo grande siempre están en transición, pero han estado en la cima durante los últimos tres o cuatro años. Lo que consiguieron y lo que hicieron el año pasado no tiene parangón", terminó diciendo Hamann en su análisis de la situación.