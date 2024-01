Edson Álvarez, el 'muro' mexicano de la Premier

Edson Álvarez dio el salto el pasado verano a una de las cinco grandes ligas. El West Ham se fijó en él y puso sobre la mesa del Ajax 38 millones de euros para llevarselo a la Premier League. Seis meses más tarde, el mexicano ya es una de las sensaciones de la competición y ha demostrado que está completamente capacitado para brillar en la élite. Eso sí, gran culpa de su buen rendimiento la tiene su entrenador, David Moyes, que ha entendido a la perfección qué tareas asignarle sobre el verde.

El Ajax le dio la oportunidad de aterrizar en Europa en 2019. Procedente del América, costó 15 millones de euros. Allí creció como futbolista, llamó la atención de los grandes equipos de Europa, incluso el Barça se fijó en él para reforzar la posición de pivote, pero acabó fichando por el West Ham en verano con la complicadísima tarea de hacer olvidar a Declan Rice.

¿CÓMO JUEGA EDSON?

Si pensamos en el típico centrocampista que pasa por las filas del Ajax es probable que imaginemos un perfil de futbolista elegante, capaz de organizar el centro del campo y con una capacidad para tratar el balón exquisita. Sin embargo, el mexicano brilla por otras características, y Moyes ha sabido explotarlas al máximo.

David Moyes abraza a Edson Álvarez tras ganar al Arsenal en Premier League / EFE

Contra el Arsenal lo demostró, ganando su particular pulso contra el eterno capitán 'Hammer', Declan Rice, que ahora brilla bajo las órdenes de Arteta. En ese partido, Edson Álvarez ganó todos los duelos terrestres que disputó (6), completó todas las entradas que probó (5), consiguió un 92% de acierto en el pase, recuperó tres balones, bloqueó dos disparos y no fue regateado en ninguna ocasión.

BRILLANTE SIN BALÓN

Curiosamente, el mejor Edson Álvarez se aprecia sin balón. Un 'pitbull' que con mucha pasión y corazón protege la frontal con todo, y tiene la capacidad de estar siempre alerta para hacer coberturas y cerrar el espacio que se genera entre central y lateral.

Trabajador, consistente y expeditivo. Gana duelos, no tiene problema en ir al suelo. Un jugador que constantemente 'muerde', no 'regala' nada al rival, y siempre le hace sentir incómodo, también cuando su equipo pierde la pelota. Tiene ciertas limitaciones, como cualquier futbolista, pero si no se excede, es una pieza clave.

Edson Álvarez, durante un duelo de Premier League contra el Manchester United / Instagram

No suele participar directamente en la distribución de balón, suma con movimientos concretos y estudiados para abrir líneas de pase. Con balón no se complica, juega a uno o dos toques. Su paso por el Ajax de Ten Hag le ayudó mucho para ser un futbolista más aseado con los pies y seguro. Encuentra el camino para salir de la presión con un envío rápido, pero también tiene el criterio para dar pausa al juego, si este lo requiere.

Otra de las grandes virtudes de Edson Álvarez es la de liberar a sus compañeros de tareas poco agradecidas. En el caso concreto del West Ham, permite a Soucek, su compañero en el doble pivote, explotar todas sus virtudes ofensivas (esta temporada suma ocho goles y una asistencia) y a James Ward-Prowse, que destaca por su gran trato de balón, preocuparse de dirigir el juego del equipo y 'vivir' más cerca del área rival (tres goles y once asistencias). Ambos saben que detrás hay un 'muro' que lo frena todo, y jugar sin miedo es fundamental para rendir bien.

"VINE A APORTAR OTRO TIPO DE PASIÓN"

El propio Edson lo destacó en una entrevista con el Ajax, hace unos años: “Me considero un jugador muy diferente a lo que es el Ajax. Están acostumbrado a jugadores como Frenkie de Jong, con muy buen manejo de pelota. Mejoré muchísimo en eso, pero yo vine a aportar otro tipo de juego, otro tipo de pasión”, explicaba.

Edson Álvarez, un guerrero que siempre está disponible / Instagram

Y es que el mexicano es un guerrero, siempre disponible para la acción. A los 26 años no ha tenido ninguna lesión grave. De hecho, tan solo se perdió un partido en la temporada 2018/19 con el América por una lesión muscular, un partido con la selección mexicana en la 2021/22 por problemas en la rodillas y otro partido con el Ajax en la 2022/23 por un golpe.

El test era descomunal. Primera temporada en una gran liga, en una competición tan dura como la Premier League, y con el añadido de cubrir la irremplazable baja de Declan Rice, capitán y alma de los 'Hammers' en los últimos años. Por el momento, primer tramo de temporada cumplido con una nota altísima.