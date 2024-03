El duro presente de Paul Gascoigne: "Soy un borracho triste"

Del famoso 'Gazza' que levantaba del asiento a los aficionados ingleses durante la década del '90 solo quedan los recuerdos. Buenos, porque su fútbol sirvió para alimentar la esperanza de un título que nunca llegó para aquella generación de los 'Three Lions'. Pero hoy son huellas en la arena arrastradas por el inclemente paso del tiempo y una adicción contra la que Paul Gascoigne lleva luchando media vida.

VIVIENDO CON SU REPRESENTANTE

El legendario futbolista británico se sinceró en una entrevista con el portal 'High Performance', destapando detalles sobre el infierno que vive y de la enésima oportunidad que busca con las reuniones de Alcohólicos Anónimos: "Yo solía ser un borracho feliz. Ya no lo soy. Soy un borracho triste. No salgo a beber, bebo dentro de casa".

Eso sí, no puede hacerlo en la suya. 'Gazza' comentó también que actualmente vive en el hogar de su representante, Katie Davies, en la costa sur de Inglaterra, al haber perdido sus propiedades por culpa del alcohol.

Gascoigne jugó 57 partidos con su país y fue estrella de una gran cantidad de equipos, incluidos Newcastle, Tottenham, Lazio y Rangers. De gran visión y técnica, fue semifinalista en Eurocopa y Mundial, pero nunca pudo levantar el trofeo como internacional que tanto soñaba.

A los 56 años, Paul comentó que aún hay gente que busca ayudarle: "No es la bebida, es el después. Después de mirar mi teléfono y ver 30 mensajes o llamadas perdidas, sé que estoy en problemas. Pero es gente que me quiere".

E insiste en que seguirá batallando: "Nunca me he rendido. Creo que el momento en que me rendiré será cuando esté en una caja de madera. Aparte de eso, seguiré luchando", puntualizó.