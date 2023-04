La escalofriante confesión de Paul Gascoigne: "He muerto un par de veces tras luchar contra demonios"

El exjugador inglés, Paul Gascoigne, ha luchado contra la adicción al alcohol a lo largo de su vida El exfutbolista en declaraciones al reality show 'Scared Of The Dark' confesó que "he tenido experiencias cercanas a la muerte"

El exjugador inglés, Paul Gascoigne, ha luchado contra la adicción al alcohol a lo largo de su vida y ha sido hospitalizado en varias ocasiones.

Gascoigne jugaba de centrocampista en equipos como el Tottenham, Lazio o Glasgow Rangers, y fue internacional por la selección de Inglaterra en 57 ocasiones. Las lesiones y su fuerte carácter frenaron a un jugador que aspiraba a cotas más altas.

El exfutbolista en declaraciones al reality show 'Scared Of The Dark', explicó que "no tengo miedo de nada, por lo que he pasado en mi vida", dejando claro que ha pasado por momentos muy delicados en su vida.

Además, la leyenda de Inglaterra confesó que "he tenido experiencias cercanas a la muerte, 36 operaciones, he muerto un par de veces tras luchar contra demonios y me han puesto en coma durante 18 días" añadiendo que "la gente sigue diciendo: Tienes más vidas que un gato".

Ahora, Paul Gascoigne participará en reality show 'Scared Of The Dark' donde la premisa es que ocho celebridades serán colocadas en un búnker completamente oscuro durante ocho días y se les pedirá que completen desafíos.