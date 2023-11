La pareja que 'excita' a Klopp

Darwin Núñez y Mohamed Salah lideran a un Liverpool que mira a la cima de la Premier League El uruguayo entiende al egipcio a la perfección y potencia su mejor fútbol

Jürgen Klopp tiene motivos para sonreír. Tras una temporada complicada, en la que el Liverpool terminó quinto y fuera de puestos de Champions League, el alemán goza ahora de una merecida segunda plaza (a un solo punto del Manchester City de Guardiola) que no se entendería sin una de las mejores duplas del planeta: Darwin Núñez - Mo Salah.

El egipcio terminó el curso pasado con 19 tantos en Premier League, una cifra más que considerable teniendo en cuenta el flojo año de los 'reds'. En lo que va de temporada el equipo se ha mostrado mucho más fiable, y Salah ya suma diez goles. La realidad es que no está jugando notablemente mejor, pero hay un claro 'culpable' de su mejoría: Darwin Núñez.

El uruguayo está en un momento de forma espectacular y ha dado un paso adelante en su manera de jugar. La clave es que ha conseguido entender a la perfección a Salah, y se ha convertido en su mejor socio. Tanto que en Anfield son conscientes de que para disfrutar de la mejor versión de su estrella necesitan incluir al ex del Benfica en la ecuación.

PLENO DE ASISTENCIAS

Darwin Núñez sirvió la temporada pasada cuatro asistencias en 42 partidos. Este año ya acumula seis pases de gol. En total, lleva diez asistencias con el Liverpool, y de todas ellas se ha beneficiado Salah. Un dato impresionante que evidencia la gran conexión que hay entre ellos.

Todas las asistencias de Darwin Núñez en el Liverpool han sido para Mo Salah | Agencias

Seguramente, Klopp buscaba crear sociedades de este tipo cuando aceptó que el brillante tridente conformado por Mané, Firmino y Salah no podría durar eternamente. También con los fichajes de Gakpo y Jota, pero lo bien que entiende el uruguayo a la estrella del grupo es algo fuera de serie.

Pero la aportación de Darwin Núñez no se reduce a únicamente potenciar a Salah. El curso pasado firmó nueve tantos en Premier League en 29 partidos con varios altibajos. No fue titular siempre y hay que recordar que fue su año de adaptación a la competición británica. Hasta la fecha ya lleva cuatro en once duelos y es el quinto jugador del torneo que más acciones de gol crea cada 90 minutos, casi una por partido (0.9), según datos del portal web FBREF.

DE DULCE TAMBIÉN EN URUGUAY

El pasado 17 de noviembre fue uno de los goleadores en el triunfo ante la campeona del mundo (0-2), la Argentina de Messi, pero ya había 'mojado' ante Brasil y Colombia.

Darwin Núñez, uno de los protagonistas de las Eliminatorias Sudamericanas | Agencias

En las Eliminatorias Sudamericanas de 2023 suma tres goles y tres asistencias en seis partidos con Uruguay, cifras que lo destacan como el ‘nueve’ sudamericano del momento. Su próximo reto, Bolivia.

Pero lo 'gordo' viene el fin de semana. El Liverpool visita al Manchester City en el Etihad Stadium el próximo sábado 25 de noviembre a las 13:30 horas. El ganador se situará en solitario en lo más alto de la Premier League.