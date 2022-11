Cristiano, "no disponible" para el penúltimo partido del United antes del Mundial

El portugués se ha perdido el choque de la Copa de la Liga por contra el Aston Villa "enfermedad", según Ten Hag Cristiano lidera la lista de Portugal para disputar la Copa del Mundo de Qatar

Cristiano Ronaldo, futbolista del Manchester United, causa baja en el duelo de este jueves contra el Aston Villa por "enfermedad".

El atacante portugués se cayó de la convocatoria y, según confirmó Erik Ten Hag, el motivo es que está enfermo.

"No va a estar disponible", dijo el técnico holandés antes del encuentro. "No sé cuándo volverá a estar listo, pero no estoy preocupado".

Cristiano ha sido elegido este jueves en la lista de Portugal para disputar la Copa del Mundo de Qatar. El atacante portugués aún podría tener minutos el sábado en el partido de la Premier League contra el Fulham, el último antes de viajar a Qatar.