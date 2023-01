El Chelsea califica a Vialli de "leyenda" del club inglés

El jugador italiano jugó en Stamford Bridge en la década de los noventa y dejó una gran huella en los londinenses El legendario futbolista y entrenador ha fallecido hoy a los 58 años víctima de un cáncer de páncreas

El Chelsea calificó este viernes a Gianluca Vialli, fallecido a los 58 años, de leyenda para esta institución de Londres, en el que militó el jugador italiano.

"Muchos te echarán de menos. Una leyenda para nosotros y para todos en el fútbol. Descansa en paz, Gianluca Vialli", señala el Chelsea en su cuenta de Twitter.

You’ll be missed by so many. A legend to us and to all of football.



Rest in peace, Gianluca Vialli. 💙 pic.twitter.com/mNJPDkCSYO