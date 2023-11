Van De Beek pide jugar... o una salida

"Necesito empezar a jugar muy pronto, si no en el Man United, entonces en otro club", expresó el neerlandés El ex del Ajax solo ha disputado 3 minutos en Premier esta temporada

Tres minutos en Premier y 20 en la Carabao Cup. Esos son los registros de Donny Van de Beek en el Manchester United esta temporada. Su llegada hace tres temporadas a Old Trafford se presentaba como el gran salto en la carrera de uno de los centrocampistas con más proyección en aquel momento en el fútbol europeo, pero se ha acabado convirtiendo en una pesadilla.

Las lesiones no han ayudado, pero está claro que Van de Beek no ha convencido en Manchester. Solskjaer no le dio la continuidad necesaria y la llegada de Erik Ten Hag, el entrenador que le llevó a la élite en el Ajax, apuntaba a ser el trampolín necesario para el neerlandés, pero la grave lesión de rodilla le apartó definitivamente la temporada pasada.

Pero ya recuperado, Van de Beek no cuenta para Ten Hag esta campaña y su futuro parece lejos de Old Trafford. El centrocampista habló claro: "Necesito empezar a jugar muy pronto, si no en el Man United, entonces en otro club. Creo que tengo que ser ambicioso. Siempre he sido un amante del juego. Estoy absolutamente loco por el fútbol. Me gano bien la vida en el United, pero el dinero no es mi motivación. Quiero disfrutar de mi trabajo todos los días".

Y añadió: "Aprecio aún más el hecho de tener un trabajo fabuloso. Estoy en un club legendario y todavía estoy orgulloso de vestir la camiseta del Manchester United todos los días. Pero ahora que estoy en plena forma estoy rebosante de energía y entreno como un animal. Ha llegado el momento de tomar una decisión diferente".