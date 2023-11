Drama en el United: relación rota entre Varane y Ten Hag

La relación de Raphael Varane con el técnico del Manchester United "prácticamente se ha roto", según apuntan desde Manchester El central francés se discutió con Ten Hag tras ser descartado en el derbi y ya se vincula con una salida de Old Trafford

Varane tiene un pie y medio fuera del Manchester United. El ex del Real Madrid ha perdido la titularidad con Ten Hag y su relación prácticamente se ha roto. Desde el Daily Mail afirman que se produjo un "franco intercambio de opiniones" entre ambos después de que Varane fuera descartado para el choque del United contra el Manchester City el 29 de octubre. El francés, desde entonces, solo ha hecho tres apariciones partiendo desde el banquillo y estaría buscando una salida inmediata en invierno.

El derbi de Manchester fue un punto de inflexión para Raphael Varane. No jugó ni un minuto contra el Manchester City. Es la última opción para Ten Hag. La relación del ex del Real Madrid con el entrenador del United "prácticamente se ha roto".

Jonny Evans y Victor Lindelof están por delante. Varane, que sólo ha hecho tres apariciones como suplente desde entonces, está "indignado" de que ambos centrales hayan sido elegidos antes que él. Incluso cuando se lesionó el Evans, el sueco fue seleccionado para jugar junto a Harry Maguire contra el Luton Town hace dos semanas.

De hecho, Erik ten Hag dio recientemente su opinión sobre el orden jerárquico defensivo en el United y sugirió que Varane ahora debe luchar por su lugar después del reciente resurgimiento de Harry Maguire.

"Él [Maguire] aprovechó su oportunidad", dijo Ten Hag a beIN Sports el jueves. "Estábamos hablando de jugadores lesionados, aprovechó su oportunidad cuando Rapha [Varane] estaba ausente". Y añadió: "Hay competencia interna, lo cual es normal en los grandes clubes. Cuando llega tu oportunidad, debes aprovecharla y los demás deben luchar para encontrar su lugar".

Varane "solo piensa salir en invierno", según apuntan desde Manchester. El defensor de 30 años, que se unió a los 'red devils' procedente del Real Madrid en agosto de 2021 por alrededor de 50 millones de euros, jugó un papel fundamental en la campaña en el primer año de Ten Hag junto a su excompañero Casemiro. Hizo un total de 34 apariciones en todas las competiciones durante la temporada 2022/23, pero después de perderse varias semanas al comienzo de esta temporada, Varane ha sido relegado al rol de suplente.

