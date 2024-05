Se avecina una salida dolorosa y una renovación clave en el City

Mientras se debate el futuro de Pep Guardiola, que podría abandonar el Manchester City cuando finaliza su contrato en el verano de 2025, el conjunto inglés se prepara para una serie de cambios durante el próximo mercado de fichajes.

A pesar de que, a priori, el grueso de la plantilla continuará vinculada al equipo 'sky blue', la realidad es que se pueden producir bajas dolorosas. Una situación habitual en el Manchester City, con Guardiola abriendo la puerta a aquellos jugadores que no quieran seguir en el club. Para Pep, la implicación en el proyecto de los futbolistas y el deseo de estar en el City y ganar títulos aquí resulta fundamental para su idea.

Bernardo Silva celebra un gol con el City / EFE

La temporada pasada salieron dos titulares como Gundogan y Mahrez, la anterior hicieron lo propio Fernandinho, Sterling, Gabriel Jesus y Zinchenko, un año antes Agüero... Toca pensar en quiénes serán los que abandonen el barco este verano.

Entre los nombres que más opciones tienen para salir destaca el de Ederson, con el que ya se ha especulado que podría pedir una salida y que tiene ofertas de Arabia Saudí. Sin embargo, el futbolista que parece tener más probabilidad de una salida es Bernardo Silva, que ya pudo salir el verano anterior y que en el próximo mercado tendrá una cláusula de 50 millones de euros, con equipos como el PSG y el Barça tras sus pasos.

De Bruyne, cerca de renovar

A pesar de las bajas, el City está acostumbrado a reconstruirse, aunque será fundamental que algunos jugadores sigan en el club. Uno de ellos es Kevin De Bruyne, que lleva varios mercados siendo tentado por el dinero que le ofrecen desde Arabia Saudí.

No obstante, desde Inglaterra apuntan ahora que no solo apunta a quedarse, sino también a renovar con el equipo de Guardiola. Según The Times, el belga estaría abierto ahora a discutir con el club una renovación de su contrato, que termina en verano de 2025, como el de Pep.