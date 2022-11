El Aston Villa cambia de escudo

A principios de este año, el Aston Villa, anunció la intención de comenzar con el proceso de rediseño del escudo del club actual Ahora, se ha iniciado un proceso de votación para que los socios y abonados del club puedan decidir sobre diferentes opciones

A principios de este año, el Aston Villa, anunció la intención de comenzar con el proceso de rediseño del escudo del club actual y también de su marca, con una revisión más amplia de la identidad visual del equipo inglés.

Ahora, se ha iniciado un proceso de votación para que los socios y abonados del club puedan decidir sobre diferentes opciones y emitir su voto sobre su escudo preferido antes de que se cierre, el miércoles por la noche, el proceso de votación.

Antes de presentar unos diseños finales, se escuchó las opiniones de más de 12,600 seguidores que participaron en una encuesta digital, así como recopilar información a través de diferentes 'focus group', un método de investigación cualitativa que reúne participantes de una entrevista, en la cual se exponen opiniones sobre productos o servicios, muy usado en el campo del marketing y la publicidad.

Earlier this year, we announced our intention to begin the process of redesigning the current club crest.



Today, we are launching a vote for season ticket holders and members – please consider the options and then cast your vote before it closes on Wednesday, November 9. 🟣