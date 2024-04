Un ascenso de Hollywood: El Wrexham de Ryan Reynolds obra un nuevo milagro en Inglaterra

Ryan Reynolds y Rob McElhenney son dos estrellas de Hollywood, uno sobradamente conocido por su papel de 'Deadpool' y en otras grandes producciones como 'Green Lantern' o 'Free Guy' y el otro cuya popularidad surge del papel de Ronald "Mac" McDonald en la serie de comedia estadounidense de éxito mundial 'Colgados en Filadelfia'. Sin embargo, su último éxito no se debe a las pantallas ni al mundo cinematográfico sino gracias a la gesta del Wrexham Football Club, equipo galés que adquirieron en septiembre de 2020 y que protagonizó el famoso documental 'Welcome to Wrexham': en 2023 lograron volver al fútbol profesional tras su ascenso a League Two (Cuarta División), y un año después suman su segunda alegría con el ascenso a League One (Tercera).

La pasada temporada volvieron a la Football League 15 años después, pero no contentos con eso quieren seguir escalando posiciones en la pirámide del fútbol inglés. Golearon al Forest Green Rovers frente a un Racecourse Ground lleno hasta la bandera (6-0) para celebrar por todo lo alto el segundo ascenso confirmado (suben los tres primeros y son segundos con 82 puntos, a cuatro del Stockport County - también ascendido- y tres por encima del Mansfield Town). Tras el pitido final, cómo no, hubo invasión de campo. La alegría fue inmensa.

Ryan Reynolds, propietario del club junto a su socio Rob, quiso compartir un mensaje a través de su cuenta de 'X' dirigido a todos los aficionados del Wrexham, con su toque humorístico característico: "Hace unos años, si me dijeras que lloraría de alegría por un partido de fútbol que se celebrara en el norte de Gales, serías Rob McElhenney. Felicitaciones a Wrexham y a mi copresidente. ¡Haced volar la ciudad! Este es el viaje de nuestras vidas", confesó.

Tras un inicio complicado con un primer ascenso frustrado, el Wrexham está ahora a tan sólo dos escalones de plantarse en la Premier League, una competición que todavía no conocen. Fundado en 1864, el tercer club más antiguo del planeta prepara un nuevo capítulo en una secuela a la altura de 'El Padrino'. Paul Mullin, Ollie Palmer, James McClean, Elliot Lee y Phil Parkinson son los protagonistas de una película inolvidable, y Ryan y Rob los directores de una producción de nivel de Oscar.