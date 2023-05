Cómo saber si mi yorkshire es de raza: Características y comportamiento

Un perro ideal para las familias Te contamos todo lo que debes saber de él

Los perros son una de las mascotas más queridas en el mundo, aunque compiten directamente con los gatos, que junto a los perros son los que más suelen convivir con las personas en el día a día, con la diferencia de que a los perros se les considera el mejor amigo del hombre debido a su fidelidad, cariño, compañía y la complicidad que tienen con las personas.

Muchos perros son óptimos para vivir dentro de casa pero si se trata de un piso pequeño de ciudad siempre será mejor que sea un perro pequeño. Los yorkshire son un tipo de perro ideal para familias, son muy dependientes del ser humano y se adaptan fácilmente a cualquier hogar y tipo de persona. Las características físicas de los yorkshire los hacen muy distinguibles de otros tipos de terrier, pero son fáciles de confundir con otras razas cercanas a los yorkies.

¿Es muy importante la raza?

La importancia de la pureza de una raza, es bastante relativa, te será de ayuda para conocer detalles concretos de la raza pero no debería influir en si debes o no adoptar a un perro.

Un yorkshire terrier necesitará exactamente el mismo cariño, cuidados y atención, ya sea de raza o mestizo y su vínculo contigo no variará en absoluto, la única utilidad de conocer la raza de tu perro es poder profundizar en las necesidades que tenga.

Sin embargo, sí es importante que conozcas las características físicas y el carácter del yorkshire para saber cuáles son sus necesidades a la hora de cuidarlo. Su tamaño y algunos aspectos de su personalidad le convierten en una raza característica, por lo que es necesario que dispongas de toda la información para saber si puedes asumir la responsabilidad de adoptarlo.



| Sport

Características físicas del yorkshire

Para saber si un yorkshire es de raza o no puedes fijarte en sus características físicas. El yorkshire es una raza pequeña, su tamaño suele oscilar entre los 2 y 5 kilos y mide entre 15 y 18 centímetros.

En el caso de los machos, la corpulencia es mayor a la de las hembras. Si nos fijamos en la cabeza del yorkshire, su cráneo es más reducido en comparación con otras razas, los ojos siempre serán oscuros y el hocico chato.

El pelaje es largo, con el pelo fino y largo. Aunque a lo largo de los años va evolucionando, el color es muy oscuro cuando son cachorros y en la adultez tienen un color mucho más claro, con tonos que llegan al dorado y al plateado.

Las orejas tienen forma de V y el pelo es mucho más corto, comenzarán a erguirse a partir de los tres meses de edad, aunque hay casos en los que se mantienen caídas. Si sus orejas todavía no se han erguido puedes consultar a un veterinario para que te explique como ayudarle.

En cuanto a la cola, tienen mucho pelo y es de tamaño medio, sus uñas son de color negro y las patas redondas.



| Sport

Los yorkies pueden ser confundidos con una raza muy parecida, los silky terrier, son sus parientes de origen australiano. Su pelaje y su complexión son muy parecidos pero hay ciertas características que los diferencian:

Los yorkshire no pesan más de 3 kilos , a diferencia de los silky que pueden pesar hasta 5 o 6 kilos.

, a diferencia de los silky que pueden pesar hasta 5 o 6 kilos. Los yorkshire, que se caracterizan por tener hocicos chatos y redondos y los silky tienen un hocico y un cráneo mucho más alargado.

La capa de pelaje de los silky es más gruesa que la de los yorkies, tienen el pelo sedoso y fino.

Carácter del yorkshire

Son muchos los que consideran a la raza yorkshire como perros de carácter fuerte y excesivamente territoriales. En realidad, este no es el rasgo principal de su carácter pero muchos han sido educados de forma errónea, porque sus dueños los han humanizado demasiado. El problema de maleducar a un perro, suele producirse con razas de tamaño pequeño.Su aspecto adorable y entrañable nos lleva a humanizarlos con acciones poco favorables para ellos, como por ejemplo: la tendencia a llevarlos en brazos, sobreprotegerlos o mimarlos demasiado. Algo que con un perro más grande no sucedería, en primer lugar, porque con su tamaño no sería posible.

Esto no quiere decir que no podamos abrazar o coger a nuestras mascotas y darles cariño, pero hay que hacerlo de forma en que no termine creando problemas de socialización para el animal, algo vital para que tanto el perro como la familia puedan convivir en harmonía, evitando problemas de comportamiento.

Si te estabas preguntando cómo saber si tu yorkshire terrier es de raza, estas son las características físicas y el temperamento que debes tener en cuenta. Recuerda que la raza solo debe ser un elemento más a la hora de adoptar un perro, pero sin una gran importancia. Procura pasar tiempo con tu mascota y crear un vínculo sano para una convivencia feliz.