Cómo saber si un border collie es de raza: en 3 pasos

Los collie son perros pastores que provienen de Inglaterra Te contamos todo lo que debes saber sobre esta raza

Las mezclas entre razas son muy comunes en el mundo canino, pero todavía hay algunos dueños que desean tener un perro de una raza en concreto y que su mascotas sean puras. A pesar de que la raza nunca debe ser un factor determinante a la hora de escoger un perro, existen algunos métodos para saber si se trata de un perro de raza o no.

En el caso de los border collie, existen varias características físicas que ayudan a distinguirlos: su mirada, su pelaje y otros indicadores pueden ayudar a sus dueños para saber sobre su origen.

Estas son las características para saber si un border collie es de raza:

1.Una raza de pastores que proviene de Inglaterra

Los border collie son una raza típica de pastoreo originaria del Reino Unido, específicamente en la frontera entre Escocia e Inglaterra. En las comunidades celtas ya existía un precursor de esta raza que se utilizaba para trabajar con el ganado.

Algunso investigadores afirman que el nombre collie proviene del gáelico, que quiere decir útil y en su desplazamiento a la frontera entre Escocia e Inglaterra dio origen al "border" por lo que la traducción de la raza significaría "perro útil de la frontera".

Como se trata de una raza de pastoreo, se dice que instintivamente deberían poseer habilidades para guiar a otros animales en campo abierto. Lo cierto, es que los border collie puros son muy buenos para el pastoreo de ovejas, porque tienen la habilidad de agrupar al rebaño. No solo son imponentes por su físico si no que también con su mirada logran comunicarse muy bien.



2.Características físicas de un border collie:

Para saber cómo es un border collie podemos empezar a identificarlo por las características físicas que esta raza suele presentar.

Altura y peso: Los border collie tienen una altura aproximada de 53cm y pueden pesar hasta 20 kilos.

y pueden pesar hasta 20 kilos. Pelaje: Puede ser corto o largo, aunque el corto suele ser menos común. En los dos casos tienen una doble capa de pelo muy densa, que sirve de protección contra el frío.

aunque el corto suele ser menos común. En los dos casos tienen una doble capa de pelo muy densa, que sirve de protección contra el frío. Color: Tienen múltiples colores que abarcan desde el marrón hasta el azul.

Orejas: Rígidas y alerta ante cualquier ruido

y alerta ante cualquier ruido Ojos: Separados y normalmente de color marrón , excepto en algunos ejemplares.

, excepto en algunos ejemplares. Cuerpo: Atlético y con un lomo musculoso.



3.Comportamiento del border collie

Al ser un perro pastor, es muy importante que esté en contacto con la naturaleza y que puedan mantenerse activos. Por lo que son perros con una gran energía y siempre tendrán necesidad de moverse. Correr, saltar y hacer ejercicio es muy importante para esta raza.

Si está en un espacio pequeño en el que no tiene tareas que cumplir y no está en contacto con la naturaleza, podría sentirse mal, por lo que no son perros que vivan a gusto en un piso de ciudad.

Son habilidosos con el trabajo por lo que puede ser un excelente guardián de la familia o de la casa si se le entrena para ello. De esta manera tu can sentirá satisfacción por cumplir con sus tareas y ser útil para el entorno familiar.



Los collie animales muy inteligentes, no les llevará mucho tiempo aprender y una vez aprendan algo lo retendrán a largo plazo, por lo que es ideal para el adiestramiento. Se trata de perros muy leales y comprometidos, por lo que no descansarán hasta lograr la tarea que les han asignado.

Estos son los rasgos que debes tener en cuenta para saber si un border collie es puro, puedes revisar estas características en tu mascota para adivinarlo y aprovechar todo el potencial de su raza.