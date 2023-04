Cómo cuidar a un poodle toy: Consejos sobre esta raza de perro

Todo lo que debes saber del carácter del caniche Una raza con apariencia de peluche y mucho carácter

El caniche toy o french poodle es un can que adora estar en familia y acompañar a su dueño a todas partes. Una de las razas de perros más inteligentes que podemos encontrar, debido a su capacidad de atención y de respuesta, son fáciles de adiestrar, pero debes vigilar su educación para no malcriarlos.

El caniche es uno de los perros favoritos por las familias, si les prestas la atención necesaria e inviertes horas en su educación te sorprenderás con los resultados. Es importante no crear patrones de conducta negativos, ya que después será muy difícil corregirlos.

¿Cómo es el caniche?

Tienen colores de pelaje variados, el red poodle toy o apricot, es marrón con tonos anaranjados, también los hay negros, blancos, marrón café o color canela. Además, a veces, tienen manchas en su pelaje que combinan con estos colores. Vaya, es inevitable decir, que parecen un peluche.

Para los french poodle toy, adiestrarlos en tareas básicas como sentarse, hacer sus necesidades en el sitio correcto o realizar trucos sencillos puede ser muy fácil si tienes paciencia y constancia. Pero, una vez que cogen un hábito ya no lo pierden, por lo que si le acostumbras a alguna acción que después no te agrade, será muy difícil cambiarlo.



Por ejemplo, debido a su carácter doméstico y de compañía, muchos dueños los acostumbran a prácticas como comer del plato, subirse a los muebles o pedir comida constantemente comida, algo que el animal aprenderá rápido y no abandonará.

El poodle toy es un perro con un alta esperanza de vida, puede vivir alrededor de 20 años con los cuidados adecuados, es muy importante que se les imparta disciplina y no se les malcríe. La socialización desde cachorros con otros perros y personas es básica, si no pueden convertirse en mascotas muy celosas, nerviosas y hasta agresivas.

Su carácter es bastante ansioso, por lo que no es de extrañar que ladre a menudo. No le gusta nada la soledad por lo que es una buena mascota para hogares donde siempre suele haber alguien en casa. Si no es tu caso, pero quieres tener un poodle toy deberás acostumbrarlo desde pequeño a estar solo sin que suponga un problema para él, ni le provoque ansiedad por separación.



Para reducir tensiones, el deporte es la clave. Para los caniches es necesario ejercitarse a diario, de este modo, quemarán energías y reducirán las tensiones. Le encantan los paseos largos y las carreras.

La alimentación es fundamental en la vida de un caniche toy. Es importante, no darle de nuestra comida porque si aprende que pidiendo consigue comida, siempre pedirá. Esto puede volverse un problema cuando el perro ladra de forma frecuente y aguda para obtener lo que quiere. Las porciones son necesarias para mantener a tu perro correctamente alimentado y sin excederte.

El pelo del poodle toy

Su pelaje es un aspecto característico de esta raza, por lo que necesita cuidados especiales. Su pelaje rizado tiene mucha tendencia a la formación de nudos, para que esto no suceda, es importante cepillar su pelaje a diario. De este modo, tendrá el pelo limpio y también te asegurarás de que no hay parásitos en la piel del animal. Puedes aprovechar el rato del cepillado para crear un vínculo entre ambos.

Mientras que tu 'mejor amigo canino' sea un cachorro es muy importante cepillarle durante sus primeros meses de vida, así se acostumbrará sin problemas. Sus orejas también necesitan un cuidado especial, una buena técnica es utilizar una gasa humedecida con agua y retirar con suavidad la suciedad que se le acumula.



Si te estabas preguntando 'Cómo cuidar a un poodle toy' este artículo es para ti. Los caniches son una raza de perro con apariencia de peluche pero con mucho carácter. Adoran la compañía y son fáciles de educar pero debes vigilar para no malcriarlos. Con estos consejos sobre los poodle toy, sabrás si este 'mejor amigo canino' es para ti.