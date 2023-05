Compatibilidad Tauro - Leo: amor, amistad, familia y negocios

Si has nacido entre el 20 de abril y el 20 de mayo, eres Tauro Los Leo son personas nacidas entre el 23 de julio y el 22 de agosto

La compatibilidad entre Tauro (tierra) y Leo (fuego) es alta, siempre que ambos respeten su forma de ser y consigan superar sus diferencias. En caso contrario, la relación estará destinada al fracaso.

Tauro es introvertido, sensible y busca tranquilidad. Leo tiene un ego fuerte, suele ser egoísta y orgulloso, algo que podría abrir fuego entre ambos signos. El león tiene mucho coraje y resistencia, esta parte de él, el toro lo admira. El signo de tierra consigue equilibrar a Leo, ofreciéndole ese lado hogareño y protector que tiene.

Compatibilidad en el amor

Tauro es capaz de calmar la inseguridad de Leo, algo que es muy positivo en la pareja. Aunque el león quiere dominar en la relación, el toro suele ir a su aire, no hace caso a lo que le digan y se aferra a sus decisiones, ya que son muy tercos.

Los dos son muy trabajadores, aunque tienen diferencias a la hora de ahorrar: Leo suele gastar bastante, quiere disfrutar de la vida; mientras que el toro tiende a guardar el dinero. En caso de que uno ahorre bastante, y el otro sea de gastar, podría crear una controversia en la pareja.

Podría haber muchas discusiones, ya que suelen tener gustos diferentes. Por un lado, a Leo le encanta ser el centro de atención y relacionarse con la gente. Por otro, el toro es más reservado y prefiere conocer a la gente al ritmo que él marque, y estar con las personas con las que se siente a gusto.

Cuando Leo se compromete con una persona, lo hace de verdad y es leal, ya que normalmente no lo suele hacer. Esto es algo que Tauro agradecerá y por lo que se sentirá atraído. El toro necesita seguridad y compromiso por parte de su pareja, y que el león sea así, es un gran punto a favor.

En cuanto a las relaciones sexuales, Tauro suele ser más parado, quiere demostrar todo su amor y a veces, siente que con Leo no puede hacerlo, ya que el león quiere experimentar mucho más.

Compatibilidad en la amistad

Nada más conocerse, Tauro se sentirá atraído por la personalidad de Leo, ya que suele ser muy sociable y extrovertido. Desde un primer momento, ambos se complementarán muy bien. Leo busca ayudar a los demás y eso es algo que el toro valora positivamente.

No todo es tan perfecto, y es que a lo largo del tiempo, se darán cuenta de que tienen actitudes diferentes que podrían provocar la ruptura de la relación de amistad. El león suele ser una persona pasota, en cambio, Tauro quiere a su lado un amigo incondicional, y para él, muchas veces no lo es, ya que Leo tiene muchos amigos y conocidos.

Compatibilidad en el trabajo

En cuanto al ámbito laboral, la relación no suele ser muy buena. Cada uno tiene su carácter que provoca que choquen y no se entiendan. Tienen que ser capaces de obviar las diferencias, para darse cuenta de que si trabajan juntos pueden ser una buena dupla muy productiva.

Leo suele ser muy impulsivo, algo que a Tauro no le gustará, ya que no le gusta acatar órdenes y le gusta pensar mucho las cosas antes de hacerlas. Al león no le gustará que el toro sea tan terco, y todas estas diferencias provocarán que se crean superiores el uno al otro.

Necesitan mucha paciencia para aceptarse tal y como son, pero si lo consiguen y si se fijan el mismo objetivo, pueden avanzar y obtener muy buenos resultados juntos.