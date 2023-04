Compatibilidad Tauro - Tauro: amor, amistad, familia y negocios

Si has nacido entre el 20 de abril y el 20 de mayo, eres Tauro Tauro es un signo de tierra, y el segundo del zodíaco

La compatibilidad entre Tauro y Tauro es muy alta. Son muy compatibles, ya que los dos son muy prácticos y consiguen forjar una relación con una base muy sólida. En un primer contacto, se sienten muy cómodos y sienten una atracción increíble. Después, se conocerán y verán que ambos son muy sinceros y eso les gustará aun más.

Compatibilidad en el amor

Cuando se juntan dos Tauro, son tan parecidos que se harán inseparables. Suelen ser muy materialistas y necesitan saber que la relación tiene futuro y promete estabilidad y compromiso. Uno de los dos será el que tenga que dar el paso para poder alcanzar una relación consolidada.

Tauro es muy testarudo, y no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. En caso de que a la otra persona no le guste como es y quiera cambiarlo, no dejará que eso pase, y si no saben gestionarlo, podrían entrar en una espiral de insatisfacción en la pareja.

Tauro es muy leal, pero también puede llegar a ser muy celoso y posesivo. Esto podría generar discusiones. Además, al ser tan testarudo, si en estas peleas se dicen palabras feas, podría guardar rencor durante mucho tiempo.

En el terreno sexual, las relaciones serán muy satisfactorias. Los Tauro son muy románticos y demuestran su amor de todas las formas posibles. Quieren sentirse amados y quieren que su pareja también se sienta de esa forma, por lo que entregarán todo de ellos.

Compatibilidad en la amistad

La amistad es muy importante para un Tauro, y al ser tan parecidos, tanto de actitud como de gustos, sumarán una gran lista de aventuras juntos. Además, sentirán que se están viendo a ellos mismos en un espejo, y eso les gustará.

Los Tauro suelen querer imponerse al otro, y eso tendrán que controlarlo, ya que si los dos se encabezonan con una idea, puede generar fuertes discusiones. Los dos tienen que poner de su parte para que no suceda, y dar su brazo a torcer si no quieren romper la relación.

Compatibilidad en el trabajo

A los Tauro les gusta hacer bien el trabajo. Se preocupan de analizar cada mínimo detalle, analizan los pros y contras de las situaciones, tienen una gran capacidad en la comunicación y se ponen en el lugar de la otra persona.

Al ser tan iguales, con su entusiasmo y su perseverancia podrán hacer realidad sus ideas y proyectos. Nunca se rinden, siempre siguen luchando por su objetivo y conseguirán todo lo que se propongan.

Aun así, en el ámbito profesional, tendrán que ser bastante flexibles con el otro, ya que si uno de ellos se equivoca, podrían estancarse y pagarlo el uno con el otro, provocando una fuerte discusión.