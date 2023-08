Compatibilidad Géminis - Piscis: amor, amistad, familia y negocios

Si has nacido entre el 21 de mayo y el 20 de junio, eres Géminis Son Piscis las personas nacidas entre el 18 de febrero y el 20 de marzo

La compatibilidad entre Géminis (Aire) y Piscis (Agua) no es de las más altas. Aunque tienen cosas en común, son bastante distintos en muchos aspectos, y si quieren tener una buena relación, deberán esforzarse para conseguirlo.

Ambos son flexibles, saben escuchar, aceptan opiniones, y suelen pedir perdón si se equivocan. Además, carecen de constancia, les gusta innovar y probar cosas nuevas, y es algo que puede perjudicar en la pareja, ya que podría haber muchos altibajos.

Compatibilidad en el amor

En un primer momento se sentirán atraídos el uno por el otro y es algo que les puede unir. Géminis se encarga de aportar un romance apasionado, mientras que Piscis apuesta por lo romántico.

A pesar de las cosas en común, tienen varias diferencias: Géminis es bastante racional, mientras que Piscis tiende a vivir en un mundo irreal; el pez es muy sensible y actúa según sus intuiciones y sentimientos, mientras que Géminis toma las decisiones tras reflexionar.

En caso de que ambos pongan de su parte, podrán forjar una buena relación. Eso sí, deberán esforzarse para conseguirlo. Piscis es muy sensible y necesita que Géminis se abra y le exprese sus sentimientos, ya que necesita que le recuerden constantemente su amor. Si lo consigue, la dupla podría funcionar.

En cuanto a las relaciones sexuales, Piscis busca conectar con su pareja y lograr la máxima satisfación posible. Mientras tanto, a Géminis le gusta experimentar en la cama, probar nuevas cosas y sorprenderse.

Compatibilidad en la amistad

Desde un primer momento no se sentirán atraídos el uno por el otro, ya que tienen personalidades bastante diferentes. Aun así, tienen algunos aspectos con los que se sienten bastante atraídos: Géminis se sorprenderá con la forma de ver la vida de Piscis, y es que querrá indagar sobre lo qué piensa y cómo se organiza su día a día.

Piscis se sentirá muy atraído con la facilidad de palabra de Géminis, y es que la comunicación es algo que le falla al signo de agua. El pececillo se preocupará de qué está diciendo, cómo lo está diciendo y cómo puede aprender de él.

Compatibilidad en el trabajo

En cuanto al ámbito laboral, es en el terreno donde son más compatibles. Ambos son muy trabajadores y cuando se fijan un objetivo, luchan hasta conseguirlo, cueste lo que cueste.

Los dos signos confiaran ciegamente el uno en el otro, ya que tienen actitudes bastante parecidas. Ambos tienen interés en evolucionar, aprender, en obtener beneficios económicos y sobre todo, les llena conseguir su objetivo.

Eso sí, deberán de tener cuidado con las diferentes personalidades, y es que Géminis podría atribuirse todo el mérito, algo que Piscis no tolerará, ya que aunque no le guste presumir de sus logros, no deja pasar las injusticias.