Rajada de Aguirre contra el Mallorca: "Me hubiera gustado que me lo dijeran a la cara"

A Javier Aguirre no le han gustado nada las formas en las que el Mallorca ha decidido prescindir de él después de haber logrado los objetivos marcados. En declaraciones a Caliente TV, el preparador mexicano indicó que "a mí lo que me hubiera gustado es que me lo hubieran dicho a la cara. Mira Javier, ya nos cansamos... pero salieron los nombres de futuros entrenadores del Mallorca y eso no está bien".

Y añadió: "Se filtró una información que no era del periodista, sino que era de parte del club después de la final de la Copa. No hablé con nadie, sabía que el desenlace podía ser que no me renovaran y me centré en trabajar para lograr la permanencia".

"En el fútbol te vas quedando medio obsoletón"

Javier Aguirre pudo entender los motivos de su adiós, pero, sin embargo, está muy en contra de la forma en la que actuó el club, moviéndose para firmar a un sustituto sin ni siquiera decirle que ya no iba a continuar la temporada pasada. Cree que, quizás, su discurso se quedaba obsoleto, pero que no merecía un trato así.

"Uno puede entender que fueron casi noventa partidos de Liga y al final la gente se agota del discurso o se cansa del estilo de juego de Javier Aguirre y entonces que se quiera otro... y en eso no hay bronca. En el fútbol te vas quedando medio 'obsoletón', eres útil para ciertas cosas, pero para otras no", explicó.

Lo cierto es que Aguirre logró llevar a este Mallorca a toda una final de la Copa del Rey y terminó alcanzando la permanencia con el equipo, uno de los claros objetivos del club esta temporada. Sin embargo, no lo ha servido para seguir siendo el entrenador la próxima campaña. Veremos cuál es su futuro.