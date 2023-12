Homenaje a Juan Martín Díaz con una ausencia notable

World Padel Tour está homenajeando a todos los jugadores que han anunciado este año su retirada. Si el viernes fdue el turno de Juani Mieres, este sábado fue el turno de las gemelas Sánchez Alayeto y por la tarde de Juan Martín Díaz.

El jugador argentino se retira después de más de 23 años de profesional y con una carrera excepcional con 14 años como número uno del mundo habiendo disputado 35 finales y conseguido 20 títulos.

Belasteguín, el gran ausente

Fue un acto sencillo pero emotivo con la emisión de un vídeo sorprendente ya que llamó mucho la atención que no apareciera ninguna imagen de Fernando Belasteguín con quien el 'Galleguito' fue 13 años número uno del mundo.

Emocionado, Juan Martín dio una lección más de su buen corazón y su enorme humildad: "Bona tarda", se arrancó en catalán. "Lo tenía que decir porque soy del Barça", aseguró un culé más a pocos metros del actual campo del equipo azulgrana, el Estadi Olímpic.

lección de maestro

"Quiero agradecer a World Padel Tour el cambio que ha dado. Ni en mis mejores sueños pensé que el pádel podría llenar un Palau Sant Jordi ni viajar a tantos países". Como ex tenista aseguró que "estamos emulando un poco a un deporte que siempre he admirado (el tenis) llegando a estadios emblemáticos".

El jugador argentino fue "agradecido con mi carrera ya que el físico me respetó" y cerró su discurso con una lección: "Me interesó mucho más el camino que el objetivo y siempre intento inculcar eso a los jóvenes. Ser número uno es la consecuencia. Se puede no ser número uno y tener una carrera excepcional", sentenció para después tener un recuerdo para su familia, amigos y compañeros que le acompañaron en su carrera.