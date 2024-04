Hexagon Cup confirma que volverá a Madrid en 2025

Tras el éxito de la primera edición, los organizadores de Hexagon Cup, el torneo de pádel cuya misión es transformar el deporte del 20 x 10, han confirmado hoy que la innovadora competición por equipos volverá al Madrid Arena en enero de 2025. Las fechas tentativas para la celebración de la segunda edición del torneo sería del 29 de enero al 2 de febrero.

"Estamos encantados de anunciar que en 2025 Hexagon Cup volverá a Madrid, la capital mundial del pádel y una ciudad donde, según algunos estudios, este deporte es ya el más practicado incluso por encima del fútbol”, destaca Simon Freer, presidente de Hexagon Cup. “Nuestro objetivo era crear algo que llevara al aficionado, al jugador y al mundo del pádel en general a nuevos niveles, que es exactamente lo que hemos conseguido. Estamos comprometidos con el crecimiento y el desarrollo del evento, que será más mejor y más grande cuando volvamos el próximo año a Madrid”, concluye Freer.

Las cifras del éxito

El equipo organizador de Hexagon Cup ha compartido, de la mano de YouGov Sports, algunos de los datos que refrendan el éxito de esta primera edición. Entre ellos destaca la confirmación de que Hexagon Cup fue uno de los eventos de pádel más vistos en todo el mundo, con más de 1.500 horas de retransmisiones televisivas y digitales distribuidas en directo a más de 190 mercados internacionales.

Producido por Aurora Media Worldwide, en España se pudo disfrutar del torneo a través de DAZN, pero a nivel global se distribuyó a un total de 22 emisoras asociadas entre las que se encuentran Warner Brothers Discovery, Europsport, ESPN USA, Fox Sports Australia, Saudi Sports Channel, Tencent (China) y PCCW (Hong Kong). Asimismo, el torneo también generó visualizaciones a través de redes sociales, donde el canal de YouTube recolectó más de un millón de visitas y más de medio millón de horas de visionado. El contenido en formato de vídeo corto también despertó un gran interés entre el público, con más de 300 clips publicados en TikTok, Instagram, YouTube, X y Facebook a través de Grabyo, y por los socios oficiales del torneo, entre los que se encontraban Alpine, Mahou, Playtomic y Ticketmaster.

“Estamos muy satisfechos y orgullosos de la repercusión de esta primera edición de Hexagon Cup. Las cifras generales, unido al feedback tan positivo que hemos recibido por parte de jugadores, equipos y medios de comunicación han superado nuestras expectativas y demuestran que hay apetito de conceptos y formatos innovadores en el pádel”, señala Simon Freer. “En este sentido, estamos planeando un número reducido de pruebas satélite, junto con algunas sorpresas para los jugadores amateurs. Estos eventos llevarán la emoción de Hexagon Cup a territorios emergentes del pádel, un objetivo importante en nuestra misión a largo plazo para ayudar a aumentar la popularidad de este deporte en todo el mundo", añade Freer.

Además de las estadísticas de retransmisión, la repercusión del evento queda demostrada con los más de 1.337 impactos en medios de comunicación (prensa digital y escrita, radio y TV), con un impresionante sentimiento positivo del 100%, siendo España, Europa y EE.UU. los lugares clave de audiencia, apoyados por socios entre los que se encontraban Marca y el Daily Mail en el Reino Unido.

En términos de venta de entradas, los resultados también son óptimos para un evento que se celebra por primera vez, ya que hubo un 80% de asistencia (de media) durante la celebración del torneo gracias a que ya había partidos de máximo nivel desde la fase de clasificación.

"Para tratarse de un evento que se celebra por primera vez, estas cifras son realmente impresionantes al alcanzar niveles de la industria del pádel. Este hecho demuestra que la Hexagon Cup tiene ante sí un potencial apasionante", señala Sarah Melville, directora de medios de YouGov Sports UK.

Un torneo de estrellas para llevar el pádel a otro nivel

Nacida bajo el lema “For the Fans. For the Players. For the Game”, la Hexagon Cup es una exhibición anual de pádel en el que los mejores jugadores del mundo masculinos, femeninos y Next Gen compiten juntos en equipos por un impresionante premio de un millón de euros, uno de los más altos de este deporte.

Además de ser la primera competición por equipos, otro de los principales atractivos de Hexagon Cup reside en que cada uno de ellos estaba dirigido por figuras de renombre mundial de diferentes ámbitos como el deporte, los negocios o el entretenimiento, como Eva Longoria (Eleven Eleven Team USA), Andy Murray (Team AD/Vantage), el futbolista del F.C. Barcelona Robert Lewandowski (RL9), la Academia de Rafa Nadal (Rafa Nadal Academy powered by Richard Mille), y el empresario puertorriqueño Carlos López-Lay (Team Bella Puerto Rico).

Cada equipo estaba compuesto por 3 parejas que, divididas en dos grupos, compitieron en una serie de grandes partidos para clasificarse a las semifinales. En esta primera edición, el equipo AD/Vantage, de Andy Murray, se alzó con el título en la general por equipos gracias a los triunfos de Martín Di Nenno y Juan Tello en categoría masculina, y Sofía Araujo y Delfina Brea en la categoría femenina. Por su parte, el equipo RL9 de Robert Lewandowski quedó subcampeón, gracias a que la dupla formada por Enzo Jensen y David Gala se hicieron con el título en la categoría de parejas Next Gen.