Belasteguín se sorprende cenando con Leo Messi

Bela tuvo la oportunidad de cenar con el delantero argentino en París Marco Berratti le dio la oportunidad de cenar con el futbolista y Bela no dudó en cambiarse el billete

Los dos son argentinos y ambos han sido auténticos número uno en sus respectivos deportes. Fernando Belasteguín, jugador de pádel, y Leo Messi, futbolista, cenaron juntos por primera vez aunque anteriormente habían coincidido en algún acto del Barça. Messi hizo a Bela al hombre más feliz del planeta ganando el Mundial de fútbol y la ilusión que tenía por conocerle le despejó de inmediato las dudas de quedarse un día más en París.

Cenaste con Messi hace unos días. ¿Qué tal fue?

Se dio gracias a Marco Berratti que lo conocía a través de un amigo que tenemos en común. Fuimos a cenar un domingo y me comentó que el lunes cenaba con Leo y que si me apetecía ir y conocerlo. Le dije que sí, me cambié el vuelo para el martes. Fue una sensación muy linda porque la cercanía, la humildad y la sencillez que tiene son mucho más grandes que todos los números deportivos que ha conseguido y todas las alegrías que nos dio no solo a todos los argentinos sino a toda la gente del deporte.

Cómo es en la distancia corta

Lo que me hizo sentir en la distancia corta fue su sencillez y humildad. Ojalá que las pueda transmitir a la gente de todo el mundo y sobre todo a los argentinos porque nos puede llegar a servir muchísimo para seguir creciendo como país y como personas.

fue muy lindo y no voy a olvidar por encima de las otras cosas la humildad y la sencillez que me transmitió.

¿Estaba al día de tus éxitos en el pádel?

No sé si sabía de mis años como número 1 pero sí sabía de mí porque habíamos coincidido en algún agasajo que me había hecho el Barça en su día cuando Luis Enrique era el entrenador. Me acuerdo que cuando cumplí los 14 años como número 1 la ejecutiva del Barça me hizo un recibimiento, bajé al vestuario, hablé con él, nos acordábamos de ese momento pero no creo que esté al corriente de lo que yo había hecho en el pádel. Pero para mí eso era lo de menos. Fue una charla de dos padres que tenemos hijos, fue muy lindo y no voy a olvidar por encima de las otras cosas la humildad y la sencillez que me transmitió. Cuando mis hijos me preguntaron qué es lo que había sentido y hablado les dije que ojalá la humildad y su sencillez sea capaz de transmitirles a ellos porque es algo que les va a servir para toda la vida.

Belasteguín, durante el clinic en la presentación de la pala Cupra V2 | VALENTÍ ENRICH

Juega a pádel

Sé que ha jugado alguna vez y le di las gracias porque sé que siempre que juega y sacan una foto para el deporte es muy lindo porque nos ayuda a seguir creciendo.

¿Quedasteis para jugar?

No, no quedamos pero ojalá que en algún momento podamos hacerlo.