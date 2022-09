Belasteguín: "Hoy la cabeza todavía no me permite disfrutar de los éxitos"

"El deporte de alto rendimiento no se mide por la edad sino por el nivel y la solidez" "En la retirada de Federer no me vi reflejado porque no puedo compararme a un fenómeno como él"

Fernando Belsateguín lo volvió a hacer. Ganó un nuevo título de World Padel Tour, nada menos que el Masters de Madrid. A sus 43 años, cuando lo normal sería que estuviera planificando la retirada, Bela se dedica a seguir coleccionando títulos. Genio y figura.

Otro título en el bolsillo a los 43 años.

Increíble. Y además jugando bien.

Uno se acostumbra a ganar o todo esto ya son regalos, porque cada vez se te ve más emocionado cuando ganas.

A los que dicen que te aburres de ganar no les creo. Lo que es muy probable es que te canses de perder. Yo me emociono porque soy consciente de todo el esfuerzo que tengo que hacer para seguir manteniéndome en la alta competencia con chicos a los que les saco el doble de edad. Por mi esfuerzo pero también por el esfuerzo de mi familia. Tengo a Cristina, mi señora, que se echa la familia encima con los tres niños pues yo estoy siempre viajando y entrenando... Yo gano y todo es espectacular, pero nadie ve toda la gente que tengo detrás para estar como estoy a mi edad compitiendo con los chicos.

Dos títulos de momento esta temporada, Miami y el Estrella Damm Masters Madrid. ¿Entraba en tus planes?

El 10 de octubre se hará un año que formamos pareja con Arturo (Coello). Cuando empezamos él estaba en el nñúmro 19 del ranking y el objetivo era jugar el Master el año pasado, lo conseguimos. Este año teníamos claro que si seguíamos teniendo picos de juego en los que podíamos ganar a todas las parejas podríamos seguir creciendo. Pero ganar en Miami que es de donde es Wilson y ganar el Masters de Madrid es siempre increíble porque es uno de los torneos más importantes del calendario. Así que estoy muy contento.

Esta semana aprendí que debo jugar con mayor vértigo en mi juego

Siempre dices que el secreto es trabajar y seguir aprendiendo cada día. ¿Qué has aprendido esta semana?

Aprendí que debo jugar con mayor vértigo en mi juego. Arriesgando mucho más en los tiros y sobre todo que tengo que ser un jugador mucho más versátil en las posiciones. No dejarles a los adversarios una referencia fija de que Arturo está en la red y yo en el fondo. Jugando con una posición mucha más desprolija podemos sumarle cosas a nuestra pareja.

Como se siente un veterano como tu en un pádel que ha cambiado tanto con mucho pegador y gente tan joven.

Hay dos cosas, una que el deporte de alto nivel no se mide por la edad sino por el nivel de juego y otra que para mí es fundamental la solidez en el deporte de raqueta. Puede que tengas un smash impresionante pero algo a lo que se le da muy poco valor porque vende menos pero da resultados impresionantes es la solidez del jugador. Para mí la solidez es lo que ha hecho que durante toda mi carrera haya sido un jugador competitivo. Con ello me he ido adaptando a la evolución de este deporte.

Arturo Coello abraza a Bela tras ganar el Estrella Damm Masters de Madrid | World Padel Tour

228 títulos y 281 finales. ¿Qué dicen estos números?

No dicen nada. Podré decir lo que dicen y lo que siento cuando llegue al final de mi carrera. Hoy mi cabeza no me deja disfrutar de nada de lo que he conseguido porque tengo que seguir mejorando semana a semana para seguir siendo competitivo. No me cabe duda de que cuando deje de ser jugador profesional y se me enfríe la cabeza de la mejora contínua echaré la vista atrás y veré que son números extraordinarios. Ahora mismo no los disfruto.

¿Qué dice el cuerpo cuando sigues ganando a los 43 años?

Mi objetivo es jugar dos años más 2023 y 2024 porque me veo con fuerza mental para seguir dos años más. Hay que ver si el cuerpo me lo permite.

con Arturo seguimos en crecimiento, pero tengo claro que jamás voy a ser un freno para la progresión de su carrera.

¿Al lado de Arturo Coello?

Sí, con Arturo seguimos en crecimiento, pero tengo claro que jamás voy a ser un freno para la progresión de su carrera. Donde yo vea que él tiene una mejor alternativa que yo a su lado o que yo no estoy a la altura voy a ser el primero que le deje y le sugiera volar.

¿Esperabas esta complicidad en la pista?

Sí. A lo largo de mi carrera siempre me he ido adaptando a las características de mi compañero. Yo no soy un jugador que destaque por nada pero puedo acomodarme muy fácil a las características de mi compañero para tratar de potenciarlas. En el potencial que tiene Arturo y mi facilidad para intentar adaptarme a su juego creo que hemos hecho una pareja muy buena en muy poco tiempo.

Belasteguin, durante la final de Madrid | World Padel Tour

Aparentemente se podría pensar que el joven es quien tiene que trabajar más pero nada más lejos de la realidad en vuestro caso.

Jo soy quien hace la parte sólida como he hecho en toda mi carrera deportivateniendo un gran volumen de juego para que Arturo se posicione en la zona de la cancha que más daño hace y poder sacar el mejor rendimiento posible de nuestra pareja.

Se retiró Federer. ¿Te viste reflejado en su acto de despedida?

Creo que el tiempo es lo que al deportista lo saca de la competencia. Un deportistanunca se quiere ir de la competencia pero es el tiempo y los años los que nos hacen estar fuera. No me vi reflejado porque no me comparo para nada con un fenómeno así. Cuando me toque ya veré la sensación que tengo.

¿Cómo ves el traslado del Mundial de Doha a Dubai?

La nota oficial que sacaron fue que desde la organización de Catar querían cambiar la fecha y desde la Federación Internacional dijeron que eso no era posible y llamaron a los otros dos candidatos que eran Valencia y Dubai. Valencia dijo que no y Dubai dijo que sí, así que creo que se dieron los pasos correctos porque hubiera sido muy grave cambiar el Mundial de fechas. Lo de cambiar de sede no lo veo para nada grave.