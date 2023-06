Belasteguín: "Cuando me comunicaron la sanción pensé: una semana más en casa"

A Fernando le sancionaron sin jugar el torneo de Toulouse por romper un micrófono en un momento de calentón, pero lo aprovechó para descansar "Por meter muchos torneos al principio de año te puedes llegar a cargar el activo más importante que es el jugador profesional"

Fernando Belasteguín no necesita presentaciones. Es la gran leyenda del pádel y a sus 44 años sigue dando guerra dentro y fuera de la pista. Este lunes presentó la nueva pala de Cupra V2 y aprovechamos el acto para conversar con el jugador de la actualidad y de varios aspectos del pádel profesional.

¿Qué valoración haces de esta primera parte del año?

Muy contento más allá de que me he perdido varios campeonatos, pero llego a la segunda mitad del año muy bien, que era mi objetivo principal porque ahora vienen torneos importantes. Ojalá pueda sacar mi mejor versión en esta segunda parte del año.

¿Cómo os estáis sintiendo con Mike Yanguas?

Bien. Con Mike estamos en proceso de mejora. Llevamos cinco o seis torneos y hemos hecho una semi y después no hemos bajado de cuartos de final, pero creo que todavía tenemos que mejorar mucho como pareja. Los dos tenemos ganas de hacerlo porque tenemos ganas de jugar contra los mejores siendo una pareja competitiva.

Por meter muchos torneos al principio de año te puedes llegar a cargar el activo más importante que es el jugador profesional.

Cada vez vemos a más jugadores con lesiones

Este es un año especial. La suma de los dos circuitos y la grandísima carga de torneos los cuatro o cinco meses primeros del año hace que sea perjudicial incluso para los que los han programado. Desde que hemos empezado el año solo hubo un torneo en el que estuvimos todos los mejores del mundo, en el resto siempre hubo algún lesionado. Por meter muchos torneos al principio de año te puedes llegar a cargar el activo más importante que es el jugador profesional.

Bela durante la entrevista con Sport | VALENTÍ ENRICH

Te perdiste un torneo por sanción tras haber roto un micrófono. ¿Injusta?

No. Fue algo que no era deportivo pero lo hicieron deportivo, pero con la carga de torneos particularmente me hicieron un favor dejándome estar una semana en casa.

Cuando el comité de disciplina me pasó la sanción pensé: estoy una semana más en mi casa, me hacen un favor

A esto se llama sacar la parte positiva de algo negativo

Cuando el comité de disciplina, que no sé quiénes son pero confío que lo hacen de buena fe, me pasaron la sanción pensé: estoy una semana más en mi casa, un torneo menos con riesgo de que me pueda lesionar tras una carga de torneos tan grande y llego muy bien a julio, un mes importante.

¿Qué querías decirle a Yanguas que no querías que escucháramos?

Nada. Uno cuando pierde tiene mucha bronca. Muchas veces hacemos cosas pero no nos ven. Pero esta vez, con la bronca que tenía por haber perdido el partido agarré el micro que tenía al lado, pero no era porque le tenía que decir algo a Mike, para nada.

Fernando compartió pista con la prensa en el Junior de Sant Cugat | VALENTÍ ENRICH

Parecía que el acuerdo entre World Padel Tour y Premier Padel era inminente pero de momento no se ha producido. ¿Qué está pasando?

No lo sé. Soy parte de la asociación pero tengo la misma información que todos ustedes. No tengo la menor idea de lo que puede estar pasando. Ya nos enteraremos cuando esté cerrado o cuando no esté cerrado. Nos lo darán todo hecho.

Vimos como perdían Arturo Coello y Agustín Tapia por primera vez este año en World Padel Tour. Ya no hay nadie imbatible en el pádel.

No solo en el pádel. En cualquier deporte. Yo he tenido la suerte de ganar mucho tiempo y una cosa es segurísima: Cuánto más ganas hay una sola cosa que es más posible que te pueda pasar y es que más cerca estás de perder. Yo tenía claro que ellos venían jugando muy bien pero que en algún momento tenían que perder. Ha tocado este fin de semana pero es parte del deporte.

Hemos trabajado mucho con los ingenieros de Estados Unidos para que cuando el jugador tenga esta pala en la mano, cuando le pegue por la parte que le pegue de la pala se sienta muy cómodo.

Este lunes presentaste la nueva pala Cupra V2. ¿Qué novedades ofrece respecto a la anterior?

Hemos trabajado en la Versión 2 e la pala Cupra con la que nuestra idea es que cada vez sea más fácil de jugar para la gente. Que cuando la tengan en la mano sientan que han tenido esta pala toda la vida y nuestra idea fue como la verisón 2 de mi pala (Wilson Bela Team V2) que el punto dulce de la pala sea cada vez más grande. Hemos trabajado mucho con los ingenieros de Estados Unidos para que cuando el jugador tenga esta pala en la mano, cuando le pegue por la parte que le pegue de la pala se sienta muy cómodo.

Bela, acompañado de Director Global de Marketing de CUPRA, Ignasi Prieto, el Global Business Director de Wilson Padel, Iñaki Cabrera | VALENTÍ ENRICH

Una pala como la Cupra V2 te puede hacer mejor jugador?

Creo que no. Pero lo que puedo decir es que una pala como esta lo que hemos intentando y espero haberlo conseguido es lo que decía de que cuando el jugador la tenga en la mano tenga la sensación de que ha jugado con ella toda la vida.

Que marcas como Cupra se impliquen con el pádel es un síntoma más de la buena salud del deporte

Cupra ha hecho del pádel un deporte que lo quieran conocer en todo el mundo y eso es muy lindo. La colaboración que han hecho con Wilson es algo espectacular. Nunca antes había hecho una marca de coches una colaboración con una marca número uno de las raquetas como es Wilson. Creo que tienen ideas de siempre hacer cosas disruptivas para que la gente se dé cuenta de que Cupra es una marca nueva, una marca que tiene muchísimas ganas de crecer y de darse a conocer, pero con cosas de gran calidad así que para mí ser parte de esto es un orgullo muy grande.