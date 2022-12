Alex Corretja: "World Padel Tour está para tender la mano"

El adjunto a la presidencia de World Padel Tour habló del conflicto con los jugadores "World Padel Tour ha hecho autocrítica ha cambiado muchas cosas, ha mejorado muchas otras y veremos lo que sucede"

Alex Corretja se convirtió hace unos meses en el nuevo adjunto a la presidencia de World Padel Tour. El ex tenista llegó con la intención de intercedir entre el organismo y los jugadores para intentar mejorar el circuito y llegar a un acuerdo con la PPA (Asociacion de jugadores de padel) para que renovaran el compromiso que vence el próximo 31 de diciembre de 2024. Durante la presentación del Estrella Damm Barcelona Master Final, Corretja habló de lo extraordinario que será el último torneo de la temporada, pero también de la polémica surgida con el nacimiento de Premier Padel, circuito tutelado por la Federación Internacional y Qatar Investments.

"No hay duda que lo más importante el Masters Final que se va a jugar en el Sant Jordi después de un año muy largo para los jugadores y las jugadores que tienen la oportunidad de jugar en un lugar emblemático que creo que merecen porque la gente va a venir en masa, se van a batir récords ya que el sábado será el aforo más grande que hemos visto en nuestra ciudad y seguramente en todo el mundo y eso es lo más bonito y va a ser muy especial", empezó diciendo Corretja, convencido de que el torneo barcelonés será un éxito del pádel mundial.

Cruce de comunicados

En cuanto a la polémica, que esta semana ha ido más allá tras un cruce de comunicados entre la PPA, la IPPA (Asociación de jugadoras) y World Padel Tour, el adjunto a la presidencia del organismo confesó que "es cierto que los últimos acontecimientos están siendo algo incómodos para todo el mundo que yo espero que se solucionen. Tenemos tiempo todavía para seguir mejorando y por supuesto que World Padel Tour está aquí para tender la mano y para intentar llegar a acuerdos que nos beneficien a todos".

Preguntado por la opción de que el próximo año o quizás en 2024 se establezca un solo circuito de pádel para todos, Corretja consideró que "nosotros tenemos que pensar en crear el mejor circuito que es el World Padel Tour y a partir de ahí lógicamente siempre hemos sido muy flexibles. World Padel Tour ha hecho autocrítica ha cambiado muchas cosas, ha mejorado muchas otras y veremos lo que sucede, pero nos tenemos que concentrar en que nuestro circuito siga creciendo y que los jugadores y las jugadoras realmente confíen en nosotros. Para eso desde luego hay que acercar posturas y nosotros aquí estamos para hacerlo".

Corretja, junto a los jugadores y David Escudé en la presentación | VALENTÍ ENRICH

Sobre la 'guerra' establecida con el cruce de comunicados Corretja se manifestó en la misma línea: "Hemos dialogado tanto como hemos podido con los chicos y las chicas por descontado que seguimos trabajando en mejorar el circuito y se demuestra con las acciones que está haciendo WPT. A partir de ahí evidentemente las cosas que salen no benefician pero según qué cosas se dicen es normal que World Padel Tour tenga que decir su opinión porque si solo escuchas un bando te quedas con la mitad de las opiniones". Recordó que "el hecho de que haya comunicados de ahí para allá no beneficia a nadie, pero si se hacen… Al final yo me quedo con los jugadores que sí han confiado en nosotros y que realmente están contentos con las nuevas iniciativas. No todos lo han creído así pero todo el mundo ha sido libre de decidir lo que creía oportuno. Nosotros lo que queremos es seguir trabajando para ver si 2023 seguimos mejorando cosas". insistió.

No se moja con sus favoritos para ganar en Barcelona

Alex no quiso mojarse en cuanto a sus preferencias de cara a proclamarse Maestros del año. Tiene claro que lo importante es el deporte al margen de quienes se proclamen campeones: "Lo más importante es que gane el pádel. Aquí todos tenemos que estar implicados en el pádel y si estamos en esto es porque es un deporte que está creciendo mucho, que es bonito, que hay muchos aficionados a los que les encanta y esto es lo más importante, a partir de aquí a mi quien gane me da igual". sentenció.

Finalmente reconoció que es una motivación más que en el Estrella Damm Barcelona Master Final esté en juego el número uno en el cuadro femenino entre las actuales líderes, Ariana Sánchez y Paula Josemaría, y las aspirantes y números 2, Gemma Triay y Alejandra Salazar: "Qué esté el número uno en juego es un aliciente más porque cuando tu montas un circuito espectacular como es WPT durante todo un año, que llegue el último torneo con posibilidades de que haya un cambio en el número uno y se lo jueguen en él es un plus de emoción". Para Corretja la clave será "ver quién gestiona mejor los últimos días después de un año muy largo, llegar a Barcelona con posibilidades de acabar número uno pienso que es motivador para las jugadoras y para los aficionados".