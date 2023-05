Sara Alonso: “El nivel femenino ha subido mucho en las carreras”

La corredora de ASICS se recupera de una lesión y mira con optimismo el presente y futuro del trail running. Destaca la mejora del nivel de las corredoras, aunque espera que crezca la presencia de mujeres.

Sara Alonso, la corredora vasca, ha revolucionado el mundo del trail con su espontaneidad y buenos resultados. Lleva poco tiempo en las carreras por montaña y en esta entrevista analiza el auge de este deporte en los últimos años y el camino hacia la profesionalización.

¿Cómo va la recuperación de la lesión que te está impidiendo competir esta temporada?

Me lesioné en diciembre y pensaba que iba a ser cosa de un mes o dos. Tenía un planteamiento de temporada y se me ha alterado todo. Ya han pasado cinco meses y espero que ahora sea la recuperación definitiva. Echo mucho de menos correr, aunque ya me he acostumbrado a entrenar con la bicicleta, pero es duro.

El trail running es un deporte que está creciendo en los últimos años. En tu caso como corredora que hace poco que has hecho el salto a las carreras por montaña, ¿cómo ves la evolución de este deporte?

Cuando empecé en el trail ya veía que los primeros se dedicaban profesionalmente y al final, al no ser un deporte olímpico, no existen becas de Diputaciones o de Federaciones. Los Campeonatos de Europa o los Mundiales son menos importantes que ir a un circuito privado de carreras. Al final lo que mueve al deportista es ir al circuito de las marcas privadas. En dos años esto ha cambiado mucho y está creciendo. Hay más mercado, empiezan a haber retransmisiones y las marcas también invierten más dinero. Cada vez hay más gente que practica trail running, más canales retransmiten pruebas y las marcas apuestan más por este deporte.

En las carreras todavía sigue habiendo menos mujeres, pero las cifras van al alza. ¿Detectas un mayor interés femenino para participar en pruebas de trail running?

En las carreras de media maratón o distancia maratón hay mucho seguimiento en la parte femenina, por ejemplo, en el circuito Golden Trail World Series había más interés por ver quién ganaba de las chicas, porque en chicos el ganador estaba más claro quién sería. El nivel femenino ha subido mucho y las retransmisiones por televisión se centran mucho más en las atletas.

¿Corredoras como Courtney Dauwalter en ultras o tu misma en distancias más cortas sois un factor para impulsar que más mujeres prueben el trail running?

Si Courtney corre una ultra en la que solo está ella como corredora conocida esa carrera seguro que va a tener mucho seguimiento en las chicas. Las redes sociales también ayudan en este sentido. Siempre intento promover que en las chicas haya mayor participación, aunque los niveles de participación femenina siguen siendo bajos y espero que esto cambie a la larga.

El pasado fin de semana se ha celebrado la ASICS Penyagolosa Trails con una retransmisión en directo por televisión. ¿Este es un paso más para profesionalizar el trail?

La retransmisión es muy importante para las marcas porque se dan cuenta de que su marca se está viendo por la televisión. Con las retransmisiones mucha gente descubre que existe este deporte. En mi caso yo empecé en el trail porque veía los vídeos de las Golden en YouTube. El hecho de que se vea por la televisión puede hacer que la gente se anime a probarlo. Gracias a las retransmisiones el deporte se va a profesionalizar más.