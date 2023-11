“Mi pasión por el esquí viene de familia”

La cantera de esquiadores se trabaja desde la base y esto es lo que intentan hacer desde la Federació Catalana d’Esports d’Hivern y la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) con jóvenes promesas como Lisa Vallcorba (Barcelona, 2001). Vallcorba está en plena pretemporada preparando el inicio de las competiciones y lo hace desde la estación sueca de esquí de Storklinten, donde nos atiende para hablar sobre la nueva temporada y la situación actual del esquí.

¿Cómo va la pretemporada y con qué expectativas afrontas la temporada de competiciones?

La pretemporada va muy bien, empezamos en verano yendo dos veces a Sudamérica, a Ushuaia, donde hicimos un bloque importante, sobre todo técnico y creando base para encarar mejorar la temporada. También fuimos a un indoor donde las condiciones eran más duras y ya empezamos a aplicar todo lo que habíamos aprendido en Ushuaia. En este momento estamos en Suecia, entrenando como si fuera una carrera.

¿Tienes un objetivo definido para empezar la temporada?

Me enfocaré en el circuito de la Copa de Europa, aunque aún no sé en qué manga iré, si en la primera o en la segunda. Pero sí que te puedo decir que el objetivo de esta temporada seguro será ir a más de una y puede que empiece en enero.

Compites en las modalidades de eslalon gigante, combinada alpina, descenso, paralelo por equipos y super gigante. ¿Cuál es tu punto fuerte?

Sí que es verdad que lo que me gusta más y donde ahora mismo me estoy sintiendo mejor es en gigante, pero las pasadas temporadas he tenido bastantes lesiones y no he podido entrenar tanto como mis compañeras o todo lo que me gustaría. Por eso no tengo todas las disciplinas perfectamente preparadas. Creo que en eslalon y en gigante puedo hacerlo muy bien.

¿Cómo has gestionado las lesiones que has pasado?

Ha sido muy difícil porque ya he pasado por seis cirugías y el año pasado no me lo esperaba para nada. Tuve mala suerte, me caí en diciembre y se me dislocó el hombro y dije que ni de broma yo me operaba, no quería perderme la temporada y me dije, ‘bueno seguramente puedes alargarlo y operarte a finales de temporada’ y esto es lo que hice. Hice recuperación seis semanas, volví en enero y al cabo de una o dos semanas me rompí la clavícula. Entonces no me quedó más remedio que operarme. Me operé de la clavícula y del hombro y resultó difícil por el simple hecho de que anteriormente ya me había lesionado mucho. Además, al ver que otras chicas no habían tenido mi mala suerte...pues se hace difícil. Gracias a mi familia y amigos que me han estado apoyando y han confiado en mí, y también gracias a la federación que ha apostado por mí, sigo aquí y con mucha ilusión.

¿Cómo es tu día a día como esquiadora profesional? ¿Estás centrada al 100% en el esquí?

Sí que me dedicó profesionalmente, pero también estoy estudiando ADE en una universidad de Barcelona que tiene un campus online.

¿En qué punto dirías que se encuentra el esquí en nuestro país?

Ahora, cada vez más, se está haciendo un buen trabajo dando apoyo a los jóvenes, porque, por ejemplo, la Federació catalana tiene a muchos deportistas en la Federación española. En este equipo, cuando yo pasé a FIS (Federación Internacional de Esquí), éramos ocho o nueve como máximo, y ahora ya somos veinte y tienen un programa muy bueno. Se van a Nueva Zelanda, por ejemplo, y hay inversiones. Para el equipo sí que es verdad que estos últimos años hay cada vez más ayudas, como el programa Mujer y Deporte y otras becas que ayudan mucho.

¿Tienes referentes deportivos en el mundo del esquí?

Sí, los he tenido, siempre me ha encantado la forma tanto técnica como visual de Mikaela Shiffrin. Es impresionante la manera como hace las cosas, hace que todo sea fácil, luce mucho. Me la miro mucho y la intento analizar para ver qué puedo aprender de ella. Cuando era pequeña ya la admiraba, porque desde muy joven ya destacaba y no solo en una disciplina, sino en todas. Realmente es mi esquiadora referente.

¿Cómo fueron tus inicios en el mundo del esquí?

La pasión viene de familia. Mis padres y mi familia ya eran esquiadores y siempre me ha gustado mucho. Crecí en el club CEVA de la Val d’Aran y después me fui a los Estados Unidos a una academia de esquí y estudio. Ahí es verdaderamente donde vi que realmente quería hacer eso. Me encantaba el esquí así y dije ‘yo quiero ser esto’. No estaba con mi familia, pero me lo pasaba genial entrenando cada día. Fue una experiencia muy buena la verdad.

Un deseo para el 2024 que se acerca...

Mis objetivos de cara a esta nueva temporada es consolidarme en el circuito de la Copa de Europa y ser competitiva.