Luke Parkinson: “Es el final de un gran objetivo, tras un largo camino” 

Luke Parkinson y Ben Cornish, regatistas del Team INEOS Britannia de la Copa América, finalizan su primer IRONMAN tras competir en Calella

En octubre de 2024 Barcelona será el gran escenario de una prueba de prestigio mundial como es la Copa América de vela. Los protagonistas de este evento internacional ya se encuentran en la ciudad condal para prepararse a conciencia, y alguno de los regatistas no han desaprovechado la oportunidad para ponerse a prueba con nuevos retos deportivos.

Es el caso del australiano, Luke Parkinson, de 33 años, y de su compañero del Team INEOS Britannia, Ben Cornish, que el domingo 1 de octubre estuvieron en Calella, en la línea de salida del Qatar Airways IRONMAN Barcelona, con el objetivo de completar una prueba de estas características.

Parkinson venía como un first timer en un IRONMAN completo y se lo planteaba con ambición, con la idea de bajar de las 10 horas. En las horas previas al inicio de la prueba confesaba estar “bastante nervioso, emocionado, pero listo para empezar”. Su faceta de deportista profesional es una carta que jugaba a su favor en este sentido y se mostraba optimista el día previo.

Este amante del deporte y de la vela, sobre todo, lleva toda su vida, desde los cinco años nos recuerda, navegando, casi tres décadas dedicadas al mar. Sobre sus motivos para prepararse para un IRONMAN, explica que “siempre he hecho deporte, también por mi profesión. El año pasado no me encontraba en un buen momento, y tenía que hacer un reset...Esto me ha hecho entrenar y ha hecho que estuviera en una mejor situación. Es el final de un gran objetivo, ha sido un largo camino”, relata.

Cuando uno se plantea un reto deportivo que requiere de una buena preparación física y mental, el trayecto que se realiza los meses previos suele ser lo que más se recuerda. Luke Parkinson explica que “entrenar para un IRONMAN te hace formar parte de una gran comunidad. He conocido a mucha gente, y formar parte de esto es emocionante y te anima a seguir entrenando”.

Preguntado sobre si el hecho de preparar una prueba de triatlón de larga distancia le va bien como entrenamiento para competir en las regatas de alto nivel como las que afronta con su equipo, afirma que “es algo paralelo, no es algo que tenía que hacer, es algo que disfruto, pero sin duda el entrenamiento me ayuda a la hora de navegar”.

¿POR QUÉ BARCELONA?

El equipo Team INEOS Britannia se instaló a finales de julio en Barcelona para empezar las pruebas de cara a la 37ª Copa América de Barcelona 2024. Con su base fijada en el Muelle de España del Port Vell de la capital catalana, todos los integrantes de este potente equipo británico aprovechan para conocer las aguas del Mediterráneo donde tendrá lugar la competición.

Unas aguas que también ha conocido tanto Parkinson como Ben Cornish, para superar el primer segmento del Qatar Airways IRONMAN Barcelona desde la playa del municipio de la Costa del Maresme. Sabiendo todo esto, se entiende de manera clara la elección de la prueba de Calella por parte de estos dos deportistas.

“Crecí en Perth, Australia, que es bastante plano. Y Barcelona también es bastante plano, con algo de oleaje en el mar. Es un circuito que me encaja y el 'timming' era bueno”, argumenta Luke sobre su elección. Además, también explica que “los IRONMAN son fantásticos, es genial que animen a la gente a entrenar, a estar sanos, y la comunidad que hay alrededor es muy especial”.

El mensaje que daría a las personas que, como él, afrontan por primera vez una prueba IRONMAN completa es que “disfruten del entrenamiento”. “Es más el hecho de cambiar de forma de vida que el evento en sí. Y cuando el evento llega, disfrutarlo”, añade.

UNA EXPERIENCIA INCREÍBLE

Al final, tanto Parkinson como Cornish, cruzaron la línea de meta en Calella con un tiempo de 9 horas, 51 minutos y 53 segundos (¡objetivo cumplido!) y de 11 horas, 3 minutos y 33 segundos, respectivamente.

Tras cruzar la meta suele venir la pregunta de rigor: ¿repetirás? En el caso del regatista australiano afirma que le gustaría repetir y quizás participe en el nuevo IRONMAN 70.3 Valencia. “También considero hacer otro full IRONMAN, depende del tiempo que tenga para entrenar. Quizá en Dinamarca, algún sitio menos caluroso”.

Finalmente, como recuerdo de su experiencia en Calella destaca que ha sido “increíble ser testigo de esto, de completar uno y ser parte de la comunidad. Mucha gente y conexiones en Barcelona, no sabía cuánta gente seguía este evento hasta que dije que haría uno, así conecté con más amigos y conocidos. La comunidad de Barcelona es muy acogedora, y la gente animando a lo largo del recorrido es algo increíble”, concluye.