Killian Jornet, sobre un nuevo récord en Zegama: "Cualquier cosa es posible"

La Zegama Aikorri 2024 apura ya las últimas horas antes de alzar el telón y mostrar este año un rostro que será muy distinto al que brindó el año pasado, cuando en palabras del que fue su ganador, Manuel Merillas, la carrera fueron “42 kilómetros de barro”.

Las condiciones meteorológicas que se auguran para mañana, con terreno más rápido y calor, hacen pensar en opción de récord, lo que en el imaginario colectivo significa que el diez veces ganador de la Zegama-Aikorri, Kilian Jornet, rebaje su propia plusmarca de la prueba: las 3h36’40’’ que estableció en su última participación, en el 2022.

Junto al hombre récord de la prueba, allí estarán también en la línea de salida el flamante campeón, Manuel Merillas; el dos veces podio Bart Przedwojewski o el marroquí Elhoussine Elazzaoui, segundo el año pasado, entre otros.

En categoría femenina, una baja de última hora ha sacudido la carrera: la fiebre ha obligado a apearse a la corredora local Sara Alonso, tercera en su debut en el 2022. “Sé que es mi principal rival pero me hubiese encantado competir con ella. Es una pérdida para la carrera, para el espectador y para mi", se lamentaba su rival y amiga Malen Osa en la rueda de prensa oficial que se ha realizado esta tarde con los principales favoritos y favoritas de la 23ª Zegama-Aizkorri.

Una rueda prensa y presentación de los atletas élite que competirán mañana en la maratón que ha regalado el mayor de los aplausos del público a una persona que no competirá mañana pero sí estará en Sancti Spiritu: José Luis Capitán, atleta que padece ELA y que se ha convertido en un embajador para dar visibilidad a esta enfermedad.

LOS FAVORITOS DE LA ZEGAMA

Kilian Jornet: “Lo que me trae de vuelta es que es una carrera preciosa. Auténtica, amo el ambiente. Es una carrera competitiva; quiero ganar, entreno para eso, para competir, para ir a las carreras y darlo todo. Sancti Spiritu es un lugar increíble, es imposible describirlo. ¿Si creo que podré hacer récord? No me gusta nunca predecir un tiempo antes de la carrera. Cualquier cosa es posible. Espero que no sea mi última vez en la carrera. Yo soy corredor amateur y ahora soy profesional por otras cosas. Me gusta el ambiente, las careras, por su belleza. Me gusta correr, espero venir a competir otros años y a correr también otros años”.

Manuel Merillas: “El error más grande que comete el 95 por ciento de los corredores es intentar seguir a gente sin intentar seguir su estrategia. Si me sacan siete minutos, intentaré recortar lo que pueda. Corro por sensaciones, sin pulsómetro. Yo en días con sol como hoy descansaría y no saldría a correr y sí lo haría en días de lluvia. El barro no me desgasta tanto, pero si hace malo también hay riesgo de que recorten el recorrido”.

Daniela Oemus: “No creo que tenga una táctica de carrera. Nunca me he visto como una corredora a la que le gusta correr en la lluvia, aunque el año pasado me salió una gran carrera y al final pude ganar. He hecho una preparación similar a la del año pasado y me siento bien”.

Caitlin Fielder: “El año pasado fui segunda y tengo claro que esta es una carrera en la que no puedes pensar que has ganado hasta que has cruzado la meta en primera posición. Me siento más fuerte para afrontar la parte técnica y lo que tengo claro es que haré mi carrera”.

Malen Osa: “Me siento una privilegiada por estar en la salida mañana. Con mucha ilusión. No tengo ningún objetivo claro, solo disfrutar con la gente y seguro que sale algo bonito. No me voy a mojar sobre si va a correr o no Sara (Alonso), todavía espero el milagro. Es una perdida muy grande tanto para la carrera como para el espectador y también para mí. Es mi rival directa, la que más puntos me pueda quitar, y al mismo tiempo le deseo lo mejor. Es una pena no poder competir con ella, quería correrla con ella y me da mucha pena. Espero que se mejore pronto”.