Manuel Merillas y Daniela Oemus, los nuevos reyes de Zegama con lluvia y barro

El corredor leonés y la alemana se llevan la victoria en una maratón de montaña con gran seguimiento en los montes y en la retransmisión en directo

El tópico lo dice bien claro: Zegama es Zegama. Y habría que añadir que la maratón de montaña Zegama – Aizkorri es lluvia y barro. En esta edición, tras varios años con buen tiempo, el mal tiempo ha vuelto a marcar esta prueba tan deseada para muchos. Este año ha sido el corredor leonés, Manuel Merillas (Scarpa) y la alemana Daniela Oemus (Salomon) quiénes se han llevado la victoria en una prueba muy disputada hasta el final. Una competición que se ha retransmitido en directo por Teledeporte, EiTB y por el canal de YouTube de las Golden Trail World Series con muy buenas cifras de audiencia.

Merillas ha cruzado la línea de meta con un tiempo de 3 horas y 42 minutos, tan solo 27 segundos por delante del marroquí Elhousine Elazzaoui (Pini Mountain Racing). Tres minutos después del atleta leonés ha llegado en tercera posición el británico Jonathan Albon (The North Face). El top 10 masculino ha bajado de las 4 horas, un hecho que demuestra que ha sido una carrera rápida pese a les duras condiciones climatológicas

Buena gestión de carrera de Merillas

El flamante campeón no ha cogido el liderato de la prueba hasta el kilómetro 34 y ya no lo ha abandonado hasta el final. Eso sí, seguido muy de cerca por Elazzaoui. Merillas ha gestionado la maratón con cabeza fría, con buena alimentación e hidratación, sin ponerse nervioso en la primera parte de la carrera que ha tenido al suizo, Rémi Bonnet (Salomon) como protagonista. Bonnet, unos de los claros favoritos a la victoria, ha empezado fuerte marcando un ritmo trepidante y ha coronado la cima del Aizkorri (km 22) en primera posición, con el keniata Robert Pkemboi Matayengo (Sky Runners Kenya) a sus espaldas.

Justamente en el tramo posterior al Aizkorri la organización ha decidido hacer un cambio de recorrido y con el objetivo de evitar riesgos ha recortado el trazado en una de las zonas más emblemáticas, pero a su vez más expuestas: el cresterío. A partir del km 23 ha habido intercambio de posiciones en la cabeza de la carrera, hasta que Merillas ha tomado el mando para conseguir una victoria anhelada desde hace años que le corona como sucesor de Kilian Jornet, vencedor el año pasado con récord incluido. Así de satisfecho se mostraba el nuevo campeón: “Ser uno de los ganadores en Zegama es un honor, nunca me he visto favorito aquí pero hoy las condiciones me favorecían y me ha salido la carrera que quería”.

Daniela Oemus, debut y victoria

La alemana del equipo Salomon, Daniela Oemus, debutaba en Zegama y ha protagonizado el estreno con una victoria incontestable. Oemus se ha llevado la medalla de oro con un tiempo de 4 horas 31 minutos y 54 segundos, dos minutos por delante de la neozelandesa Caitlin Fielder (Salomon) y de la suiza Theres Leboeuf que ha subido al tercer cajón del podio.

Oemus se ha mostrado exultante y sorprendida por su triunfo, tal como ha explicado en declaraciones posteriores: “Ha sido mi primera Zegama, estoy aún que no me lo creo. Ha sido una carrera épica, por lo menos para mí, porque había momentos en los que la lluvia apenas me dejaba ver lo que tenía delante. Ha sido muy duro y ahora estoy muy feliz”, ha destacado.

También cabe destacar el buen resultado de la corredora vasca, Oihana Kortazar (Salomon), que ha sido la primera española en cruzar la meta en séptima posición. Por su lado, otra de las favoritas a la victoria, Núria Gil, ha tenido que abandonar por unos dolores en los cuádriceps.

Los campeones de la prueba junior

Por su parte, los corredores catalanes Lluís Puigverd y Gabriela Lasalle se han adjudicado la XII Zegama-Aizkorri junior Trail. Una carrera que se ha celebrado poco después de la salida de la maratón, con las nuevas generaciones que han medido fuerzas y talento en la XII Zegama-Aizkorri Junior Trail, en una distancia de 10.4 kilómetros y 1.016 metros de desnivel acumulado.

Lasalle, integrante del equipo Next Gen de Salomon, con tan sólo 16 años ya se proclamó el año pasado Campeona del Mundo de Skyrunning en su categoría. El podio lo han completado Martí Costa y Adrián López en categoría masculina y Jone Oar-Arteta y Paloma Castro en la femenina.