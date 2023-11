“Cruzar las 8 islas Canarias es un reto exigente, cada día tienes que estar a tope”

Pol Tarrés ha pasado de competir en el circuito internacional de bike trial a recorrer el mundo con sus bicicletas, superando retos, viviendo aventuras y creando contenido para marcas. Su última locura ha consistido en cruzar las 8 impresionantes islas Canarias en tan solo 8 días.

¿Cómo pasas de estar en el Top 10 de Biketrial de la UCI, a llevar a cabo aventuras como las de recorrer Jordania o Marruecos en bicicleta?

Fue un proceso. En mis últimos años de competición ya hacía viajes con la bicicleta. Viajar, la bici y la creación de contenidos es algo que siempre me ha atraído, y al final se trata de encontrar la forma de juntarlo todo, para acabar haciendo este tipo aventuras.

De todos los viajes que has hecho, ¿cuál te ha marcado más?

Es una pregunta que siempre me hacen y nunca tengo una respuesta clara... Cada viaje es único, es una aventura completamente diferente de la otra, y la verdad es que no las puedo comparar.

¿Cómo preparas una de tus viajes?

Al final buscamos algún reto o alguna aventura en algún país al que nos gustaría viajar, e intentamos incorporar algún tipo de bicicleta a la ecuación, ya sea e-bike, gravel, carretera o mountain bike. Se trata de intentar cuadrar esto, planificar lo que nos apetece hacer en ese viaje y buscar alguien que nos pueda ayudar logística y económicamente. Si no encontramos patrocinio, nos lo buscamos por nuestra cuenta y montamos la ruta o el reto nosotros solos. Básicamente, nos lanzamos a la aventura directamente.

Tu último gran reto ha sido cruzar las 8 islas Canarias en tan solo 8 días. ¿Cómo fue?

Fue épico completar los 900 kilómetros de recorrido en tan solo 8 días. Es un viaje en el que cada día tienes que estar a tope, debido al gran desnivel acumulado, nos salían de media unos 3.000 metros al día, con algunas pendientes de hasta el 23%. Es un reto verdaderamente exigente, apto solo para ciclistas que estén preparados física y mentalmente.

¿Y el paisaje?

Brutal. Saltas de isla en isla, viendo todos los paisajes y contrastes, desde playas de arena dorada y bosques, a volcanes y valles de lava. Sin duda estar en sitios tan bonitos era una ayuda para seguir y acabar el día. Es un reto que recomendaría al cien por cien.

¿Tienes tu próximo proyecto en mente?

Todavía no, estamos mirando qué podemos hacer el año que viene. Estamos cerrando este año y en un par de semanas ya empezamos a preparar el 2024, mirando fechas, posibles proyectos, y si hay algún reto o carrera que queramos hacer. Sinceramente, ahora mismo hay tantos eventos y carreras que, si sale alguna oportunidad para hacer algo chulo, seguro que estaré ahí, pero todavía no tengo claro qué haremos.

¿Qué tiene el cicloturismo, o el hecho de viajar en bicicleta, que engancha tanto?

Para mí, ir en bicicleta es una forma muy bonita de viajar y descubrir el sitio que vas a visitar, porque puedes ir a otro ritmo. Es decir, hay días en que puedes hacer hasta 200 km, pero a la vez, te puedes permitir ir muy lento, tomándote el tiempo de hablar con la gente que te encuentras en la carretera, si paras aquí o allá. Es una forma muy chula de descubrir un país.

¿Qué recomendarías a alguien que se quiere animar a hacer bikepacking por primera vez?

Primero, que escoja una ruta que le motive, porque al final habrá momentos muy duros, que no serán tan divertidos y si estás haciendo algo que te motiva, esto te empuja a acabar... Al final, los malos momentos que puedas pasar se convierten en anécdotas que puedes contar.

¿Motivación, y qué más?

Ajustar la distancia a la realidad de lo entrenado que se esté. Hay que tener un mínimo de base porque si no, puedes tener lesiones al no estar acostumbrado a hacer tantos kilómetros al día. Por lo demás, como no es un esfuerzo intenso, al final vas al ritmo que te marca tu cuerpo.