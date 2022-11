Los reconocimientos de Marco Asensio

A Xavi siempre le ha gustado Marco Asensio. Y a Marco Asensio, el fútbol con firma. A su representante, Jorge Mendes, le gusta todo y no le gusta nada, ya me entienden. Cercano -mucho- a Joan Laporta, el intermediario portugués parece haber dado las instrucciones oportunas al madridista para no cerrar puerta alguna y dejar que corra el aire.

Le veo feliz en la concentración de La Roja. Hasta donde podemos llegar los medios de comunicación, con la ayuda de Luis Enrique, lo que proyecta Asensio es todo positivo y nada negativo. Hoy se estrena su selección y veremos lo que le depara el ‘carpe diem’. En cualquier caso, llega a un equipo en el que cuenta con toda la confianza del ‘staff’ técnico, algo que no puede decir en el Real Madrid. Y tanto él como Mendes lo saben.

Más allá de su proyección particular, me llamó la atención el cariño -y la admiración- del mallorquín hacia dos de sus hoy compañeros: Sergio Busquets y Jordi Alba. No lo vi tanto como un guiño a un futuro fichaje como un sentimiento real hacia dos veteranos de guerra con los que sabe que puede contar aquí (su presente) y no allí (ambos están lejos de su futuro). El periodista Julio Suárez, del programa ‘Jugones’, le sometió a un test rápido en el que Marco Asensio sorprendió a más de uno desvelando que el DJ del vestuario de la selección es su apreciado ‘Busi’, que siempre tiene la ‘playlist’ de su teléfono móvil a punto, y también el jugador al que considera el alma de este combinado.

Casi lo mismo siente por Alba. Porque a más de uno podría descolocar su respuesta, dados los injustos prejuicios que existen sobre el catalán. “Jordi es el que hace más grupo”, desveló el delantero. No es un comentario cualquiera. Es la definición de un conviviente al que, más allá de sus intereses futuros, son los de su presente en Qatar los que más le ‘ponen’. Ahí están ese Gavi al que ve “bastante desordenado. Le tengo al lado y es un poco desastre”, (ríe abiertamente), y el resto del ‘team’ blaugrana en el que está como pez en el agua. Cierto es que en ese cuestionario el que más recibe, desde el cariño, es Marcos Llorente pero Asensio pone el acento en dos veteranos cercanos, que no se suben al carro de las estrellas y que saben que están viviendo su último Mundial. Un líder discreto y respetado como Busquets. Un profesional reconocido por los que saben como Alba. Un tándem que puede escribir una historia en la que Marcos tendría un papel principal.