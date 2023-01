Pedri y Ter Stegen salvan un partido mediocre

Ansu Fati es el único futbolista de la plantilla del Barça que ha jugado todos los partidos. El canterano ha participado en los 27 encuentros disputados por el equipo blaugrana. Aunque, eso sí, de forma dosificada. Solo ha sido titular en 8 ocasiones y únicamente ha completado 2 partidos, ante el Viktoria Plzen en la Champions y ayer contra el Getafe. De hecho, ha sumado 1.019 minutos sobre 2.340 posibles. Muy lejos de los futbolistas más utilizados por Xavi. El técnico ha gestionado con prudencia las apariciones de Ansu teniendo siempre en cuenta el calvario por el que ha atravesado durante los dos últimos años de lesiones e intervenciones quirúrgicas. El entrenador ha marcado un ritmo pausado pero constante para que Ansu volviera a ser Ansu. Y el plan de Xavi parece que ha funcionado, porque el delantero cada vez está más cerca de su mejor versión, como demostró en el partido de Copa ante el Ceuta. Por eso, después de la goleada, el técnico anunció que Ansu sería titular contra el Getafe para sustituir al sancionado Lewandowski.

Lo fue. De principio a fin. Y tuvo que enfrentarse a la pobladísima defensa del conjunto madrileño, que prácticamente no le dejó ni respirar. Sin espacios, Ansu sufrió. Mucho. Nunca estuvo cómodo. No recibió balones en condiciones. Y falló en algún control. Demostró su intuición y su voluntad de ser decisivo. Desgraciadamente no lo fue. Como tampoco fue un buen partido del Barça en general. Al contrario. Fue un encuentro de aquellos que generan pesadez, duros de roer y de difícil digestión. Los blaugranas dominaron pero sin crear claras ocasiones. Y el solitario gol de Pedri fue una enorme recompensa porque significó sumar tres puntos poco brillantes pero vitales. Después del espectáculo ofrecido ante el Madrid en la final de la Supercopa el listón vuelve a estar muy alto para un Barça que necesita mantener el nivel para luchar por todos los títulos. No sufrió el equipo de Xavi ante el Getafe, pero tampoco logró un triunfo ilusionante. Se cumplió el trámite. De forma mediocre. Sin más. Que no es poco...

Porque el Barça, con su victoria, mantiene los 3 puntos de ventaja sobre el Madrid al frente de la clasificación. El liderato de los blaugranas es sólido, fiable. Gracias, en parte, al inconmensurable estado de forma de Ter Stegen, que ya lleva 13 partidos de Liga dejando su portería a cero. Y ayer volvió a realizar intervenciones providenciales. No encajar goles es, sin duda, el primero paso para ganar partidos. Y eso el Barça, con el meta alemán, lo tiene asegurado.