Messi sabe todo lo que le debe al Barça... y viceversa

Messi es consciente de que, sin el Barça, jamás hubiera llegado a convertirse en el mejor futbolista de la historia Quiere despedirse de los culés en el nuevo Spotify Camp Nou, pero la relación con Laporta sigue rota

Messi no volverá nunca al Barça. Su etapa como jugador blaugrana, la más brillante de la historia del club, acabó de forma abrupta y dramática cuando Laporta decidió no renovarle por culpa de la grave crisis económica que sufría (y sigue sufriendo) la entidad. De ese momento traumático para todos los culés hace ya 27 meses, más de dos años. Pero no ha habido ni un solo día en el que el crack argentino no recordara con añoranza su pasado en el Camp Nou. De ahí sus elogios emotivos y sinceros hacia el Barça cuando el lunes recogió su octavo Balón de Oro.

Porque Messi sabe que sin el Barça jamás hubiera llegado a convertirse en el mejor futbolista de todos los tiempos. Aunque también es verdad que el Barça no hubiera ganado lo que ganó sin Messi en el equipo. La relación simbiótica entre el delantero y el club llenó de títulos el palmarés blaugrana y de felicidad a millones de culés de todo el planeta. El amor incondicional que se profesaron ambas partes hizo posible el milagro de construir un Barça campeón de todo. Sin Messi, Guardiola no hubiera podido culminar su obra maestra. Y sin esa generación de canteranos irrepetible (Valdés, Puyol, Xavi, Busquets, Iniesta...), Messi no habría encontrado los cómplices perfectos para sus genialidades futbolísticas.

MESSI NO SE MERECÍA SU TRISTE ADIÓS

Todos sabíamos que la unión Messi-Barça no iba a ser, lógicamente, eterna. Pero su salida, inesperada y precipitada, nos dejó un recuerdo muy amargo de su final. Que el Barça esté estudiando hacerle un gran homenaje a Messi en el nuevo Spotify Camp Nou me parece perfecto. Sin embargo, por muy bien que se haga, se hará tarde. Demasiado tarde. Messi no se merecía ese triste adiós aquel fatídico 5 de agosto de 2021. Tampoco los socios y aficionados culés que tanto le habían admirado. Y que aún le admiran desde la nostálgica distancia. Aquellas lágrimas no las borrará ni el tributo más gigantesco.

LA RELACIÓN CON LAPORTA NO EXISTE

Pero Messi quiere despedirse de su gente. Y quiere despedirse a lo grande. Sabiendo, como sabe, que el Barça es su casa. Y que Barcelona, Castelldefels, volverán a acogerle con su familia cuando se retire. Messi desea sentir, aunque sea por última vez, esa comunión intensa con el público. Quiere que el remodelado estadio coree su nombre. Ansía ver cómo sigue teniendo el cariño, la devoción, el agradecimiento, la admiración de todos los barcelonistas. Lo sabe. Es consciente de ello. Pero necesita un último abrazo. Que apague, definitivamente, la tristeza de su partida. El reencuentro no tardará en hacerse realidad. Aunque todavía hay muchos detalles por pulir. Y no será fácil. Porque la comunicación entre Messi y Laporta es nula. Distancia y silencio. Aunque algunos quieran hacernos creer todo lo contrario...