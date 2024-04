Mbappé está pensando ya en el Madrid

Mbappé estuvo muy bien marcado por Araujo y Koundé / Valentí Enrich

Corrían los palos en la prensa francesa con la actuación de Kyllian Mbappé ante el Barça. Se supone que un supercrack debe ayudar a ganar títulos y que siempre debe aparecer en los grandes partidos, pero el francés se ausentó del Parque de los Príncipes. Ni entró demasiado en juego, ni chutó a puerta en uno de sus peores partidos de la temporada. Se escondió y su actitud empieza a escocer y puede dinamitar esta eliminatoria contra el PSG. Mbappé lleva años dando que hablar más fuera que dentro de los terrenos de juego con sus culebrones contractuales y su entorno tampoco parece que ayude demasiado.

Y tanta parafernalia acaba reduciendo a un futbolista del que siempre se espera mucho, pero acaba en nada. No es extraño que el PSG no haya ganado una Champions desde que le firmó a pesar de que le han rodeado siempre de jugadores pagados a precio de oro y que han sido incapaces de hacerse hegemónicos en Europa. Extraño caso el de un futbolista que lo tiene todo, menos el gran título continental.

Mbappé parece que ha bajado los brazos en el PSG y está pensando ya más en su nueva etapa en el Madrid, dónde sí espera levantar alguna Champions. Pero no está tan claro que lo haga. A Florentino Pérez, con el fichaje ya cerrado, le debieron entrar dudas cuando lo vio ante el Barça. Y no porque no sea un crack, que lo es, sino porque es incapaz de liderar un proyecto a pesar de la calidad que atesora. Y en Madrid, encima, habrá muchos gallos en el gallinero y habrá que ver como se compenetra con Vinicius, Bellingham y compañía porque su llegada puede acabar como la era de los galácticos, cuando explotó todo por un vestuario repleto de demasiadas figuras.

Dicho esto, en el Barça no se fían de lo que pueda hacer Mbappé en el partido de vuelta. Es la gran y única esperanza que tiene el PSG para competir estos cuartos de final, pero todo dependerá de sus ganas. Y, quizás, esté pensando ya más en cómo anunciar su fichaje con el Madrid que de competir esos 90 minutos.